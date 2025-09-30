«Стіна дронів» і варта східного флангу: у Єврокомісії презентували шляхи зміцнення оборони ЄС до 2030 року

Єврокомісія готує дорожню карту в межах стратегії «Готовність 2030», що передбачає зміцнення європейської оборони до 2030 року відповідно. У ній будуть визначені цілі, етапи й флагманські проєкти, йдеться в оглядовому документі, що опинився у розпорядженні Радіо Свобода.

Єврокомісія пропонує державам-членам «розгортання можливостей, необхідних для сучасної війни» і «готовність до впровадження передових інновацій та швидкого масового виробництва в котлі війни».

Ця необхідність, сказано в записці Єврокомісії країнам-членам ЄС, зумовлена «гострим характером сучасних небезпек» – від війни Росії проти України до «безрозсудних провокацій проти держав-членів» включно з порушеннями їхнього повітряного простору.

«Оборонні сили та можливості Європи повинні бути готові до полів битв завтрашнього дня… Ті, хто розробляє власні технології, будуть найсильнішими та найменш залежними. Зокрема, у критично важливих системах сучасної війни, таких як дрони, супутники або безпілотні літальні апарати», – йдеться в документі.

У зв’язку з цим Європа, вважається, має терміново створити відповідний стратегічний потенціал після «десятиліття недостатнього інвестування».

«Це має спиратися на вже розпочату роботу… Реалізація порядку денного REARM Europe мобілізує до 800 мільярдів євро на оборону, зокрема за рахунок нових інструментів фінансування, таких як SAFE» – сказано в записці.

Національна оборона лишається у суверенній компетенції держав-членів. Однак наголошено на необхідності спільних дій замість фрагментації зусиль «між нескоординованими національними ініціативами».

У цьому контексті підкреслена нагальна потреба в скоординованих інвестиціях у загальноєвропейські проєкти, які захистять Європу. В їх числі згадана європейська «стіна дронів»,варта східного флангу, протиповітряний та космічний щити. Їх обіцяють зробити відкритими для всіх держав-членів, охочих долучитися.

«З огляду на триваючу військову агресію проти України та нещодавнє збільшення кількості порушень повітряного простору держав-членів, два флагманські проєкти – європейська «стіна дронів» та східнофлангова варта – потребують особливої терміновості та мають бути якомога швидше реалізовані», – сказано в документі.

«Стіна дронів» описана в ньому як «багаторівнева, глибока зона технологічно передових систем із сумісними можливостями боротьби з дронами для виявлення, відстеження та нейтралізації, а також можливостями ураження наземних цілей з використанням технології дронів для точних ударів».

Вказано також, що «стіна дронів» має спиратися на досвід України, що свідчить про необхідність масштабованих виробничих потужностей та постійного технологічного розвитку.

Варта східного флангу своєю чергою має розвинути потенціал держав-членів ЄС для протистояння широкому спектру загроз і буде доповненням, зокрема, операції «Східний вартовий» під егідою НАТО. Основою проєкту стануть чотири елементи: наземна оборона, виявлення та боротьба з дронами, морська безпека в Балтійському та Чорному морях та ситуаційна обізнаність.

Фінансування передбачене з різних джерел – як національних, так і ЄС.

«Чотири роки війни в Україні показали, наскільки важливо мати достатні запаси боєприпасів та обладнання, покладатися на виробничі лінії, здатні швидко розширюватися та поповнювати постачання, а також мати добре синхронізовані ланцюги поставок. Державні та приватні інвестиції повинні сприяти масштабуванню промислових екосистем протягом наступних п’яти років», – сказано в документі.

Єврокомісія, зауважено, моніторитиме поточні й заплановані європейські промислові виробничі потужності, щороку зосереджуючись на обраних пріоритетах.

Критично важливим компонентом оборонної готовності Європи названі інновації.

Згадані плани перетворити Україну на «сталевого дикобраза», оскільки це також «сприяє зусиллям Європи щодо оборонної готовності, які мають ще більше зміцнити Україну та забезпечити Європу перевагами бойового досвіду України, її інноваційної винахідливості та нарощеного промислового потенціалу». Сприяє також, зауважено, створенню системи довгострокових безпекових гарантій для України.

«Україна також буде повноцінною частиною впровадження фінансових інструментів ЄС... щоб обладнання закуповувалося для України, разом з Україною та в української промисловості якомога більше. Залежно від того, наскільки це буде реалізовано в цьому відношенні, Комісія та Високий представник можуть запропонувати можливу додаткову ініціативу, орієнтовану на Україну, на початку 2026 року, щоб стимулювати подальші зусилля», – йдеться в записці.

Оглядовий документ Єврокомісії 1 жовтня обговорять лідери держав-членів на неформальному саміті в Копенгагені. Це, сказано в ньому, допоможе сформувати остаточну Дорожню карту, яку планують презентувати вже на наступному саміті. Він запланований на кінець жовтня.

«Метою буде визначення чітких цілей, зосередження на найнагальніших та найважливіших стратегічних сферах для Європи та прискорення роботи в усіх галузях, щоб забезпечити нашу готовність до 2030 року», – резюмовано в документі.