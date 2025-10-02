Україна навчить. Європа збиватиме російські дрони?

Європа збиватиме російські дрони?

Французька Le Monde пише, що 27 європейським країнам важко координуватися у сфері безпеки.

У ПАРЄ голосують резолюцію про нові загрози від Росії для Європи. А у Данії відбувається саміт євроспільноти, де європейські лідери обговорюють потенційні небезпеки.

Росія не зупиниться, доки її не змусимо

Господарка саміту, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що «тепер усім має бути зрозуміло: Росія не зупиниться, доки її не змусимо», і ця держава «становить загрозу не лише для України, а й для всіх нас».

«Я знаю, що для декого з вас загроза з боку Росії є дуже очевидною та безпосередньою. Для інших вона досі здається віддаленішою. Але ніхто з нас більше не може бути наївним. Ця війна ніколи не була лише про Україну. Йдеться про Європу», – відзначила лідерка Данії.

«Вони (росіяни – ред.) завжди починають з гібридних атак. Спочатку це щось маленьке, потім щось більше. Завжди є наступний крок… Ми всі повинні працювати над тим, щоб «Стіна дронів», гарантії безпеки для України та інші оборонні зусилля справді працювали. І це дає всім нам вагомі підстави для збільшення та розширення нашого оборонного виробництва і розвитку спільних проєктів», – сказав український президент лідерам держав ЄС, до яких звернувся по відеозв’язку.

Як готуються протидіяти можливим атакам Путіна у Європі? Вчаться в України?

Нова ядерна загроза, блекаут на ЧАЕС, Славутич

Тим часом після російського обстрілу на ЧАЕС стався блекаут: чим це загрожує? Знеструмлений Славутич: репортаж з міста.

Запорізька АЕС восьмий день поспіль перебуває в режимі живлення від резервних дизель-генераторів. У відомстві називають такий режим роботи «безпрецедентним, оскільки проєктом станції не передбачалося тривале функціонування систем безпеки виключно за рахунок дизель-генераторів». Відтак немає достовірних даних про гарантовану тривалість їх безперервної роботи та показники надійності при такому навантаженні.

Відсутність електропостачання на окупованій армією Росії Запорізькій атомній електростанції створює ризики виникнення ядерної та радіаційної аварії, повідомили в Міністерстві енергетики Україні у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

У міністерстві нагадали, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Запорізька атомна електростанція мала з’єднання з 10 повітряними лініями електропередачі, що забезпечували стабільне та гарантоване електропостачання для власних потреб станції та відпуск електроенергії в енергосистему. Внаслідок військових дій та пошкоджень інфраструктури більшість цих ліній було пошкоджено і до вересня 2025 року в роботі залишалося лише дві лінії, зазначили у відомстві.

Росія прицільно б’є по критичній інфраструктурі? які загрози перед Україною? До чого готуватися? Ядерний шантаж Росії?

