Туск: ніхто не ставить під сумнів ідею «стіни дронів», це спільна відповідальність

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ніхто не ставить під сумнів ідею «стіни дронів», а захист східного флангу є спільною відповідальністю.



«Добре було б отримати більш конкретні результати, особливо фінансові. Але це лише початок процесу. Так, я задоволений, бо ніхто не ставить під сумнів саму ідею «стіни дронів»… Я готовий обговорювати деталі як «стіни дронів», так і «Східного флангового патруля». Ще раз підкреслю: це спільна відповідальність – те, як ми захищаємо східний фланг», – сказав він.

Водночас, за його словами, були скептичні голоси щодо того, що «стіна дронів» може гарантувати повну ефективність, але «якщо хтось шукає абсолютних методів чи 100% гарантій безпеки – він їх не знайде».

Туск нагадав, що першу таку ініціативу він запропонував ще у 2014 році – під час першої агресії Росії проти України – пропонуючи створити європейський повітряний щит принаймні для східної частини Європи, але тоді реальної реакції не було.

«Лише нещодавні російські провокації справді розбудили решту Європи. Сьогодні ніхто не ставить під сумнів цю потребу, і ніхто не заперечує, що політична відповідальність лежить на всіх країнах-членах. Звісно, буде конкуренція: одна країна має певні виробництва, інша більш розвинена – кожна захищатиме свої інтереси. Я це розумію. Але з нашої точки зору, вирішальним є те, що тепер усі визнають: східний фланг – це відповідальність усіх, у тому числі Німеччина та Франція», – додав він.

Єврокомісія готує дорожню карту в межах стратегії «Готовність 2030», що передбачає зміцнення європейської оборони до 2030 року відповідно. У ній будуть визначені цілі, етапи й флагманські проєкти, йдеться в оглядовому документі, що опинився у розпорядженні Радіо Свобода.

«Стіна дронів» описана в ньому як «багаторівнева, глибока зона технологічно передових систем із сумісними можливостями боротьби з дронами для виявлення, відстеження та нейтралізації, а також можливостями ураження наземних цілей з використанням технології дронів для точних ударів».



