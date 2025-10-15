Німеччина оголосила про масштабні інвестиції в дрони

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін інвестує 10 мільярдів євро в безпілотники «всіх типів і рівнів».

Він зауважив, що генсек НАТО Марк Рютте представив план посилення захисту від безпілотників, з огляду на нещодавні інциденти Берлін вітає це.

«Німеччина, звичайно, також зробить тут помітний внесок. Перш за все, ми хочемо забезпечити, щоб численні окремі заходи працювали разом, як годинник. І щоб досягти цього та гарантувати його в найближчі роки, Німеччина інвестує 10 мільярдів євро в безпілотники всіх типів і рівнів, як наступальних, так і оборонних, відповідно до бюджетних планів на найближчі роки», – сказав Пісторіус перед початком засідання міністрів оборони НАТО.

15 жовтня відбувається міністерська НАТО. Також сьогодні ж ввечері запланована вечеря міністрів оборони ЄС. Зокрема, очікується обговорення доцільності створення «дронової стіни».

Попри загальну згоду європейських лідерів щодо необхідності розвитку систем протидронової оборони, існують побоювання, що технології та тактика дронів розвиваються настільки швидко, що «дронова стіна» може стати застарілою вже через два-три роки після запуску.

У вересні кілька європейських країн НАТО зазнали атак дронів. Наймасованішим був наліт на Польщу, в повітряний простір якої близько 20 дронів увійшли в ніч проти 10 вересня.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин.

Міноборони Росії заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Естонії і що три російські літаки виконали «запланований політ» з аеродрому Карелія до невизначеного аеродрому в Калінінградській області відповідно до міжнародного права.

У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

У Кремлі заявили, що погрози країн НАТО збивати російські літаки небезпечні своїми наслідками і є ще одним суттєвим витком напруги поблизу російських кордонів.



