Аеропорт Мюнхена вночі зупиняв роботу через виявлення дронів

У Німеччині аеропорт Мюнхена вночі 3 жовтня зупиняв роботу через виявлення невідомих дронів,

Були скасовані 17 рейсів, а 15 літаків, які мали приземлитися в Мюнхені, перенаправлялися до Штутгарта, Нюрнберга, Франкфурта та столиці Австрії Відня.

Вилетіти з Мюнхена пізно ввечері 2 жовтня і вночі 3 жовтня не змогли майже три тисячі пасажирів, ідеться в заяві аеропорту.

Аеропорт відновив роботу о 5:00 за місцевим часом, першим авіалайнером, який приземлився в Мюнхені після закриття, став далекомагістральний літак Lufthansa із Бангкока о 5:25, згідно з сайтом аеропорту.

Німецька поліція обшукує околиці аеропорту в пошуках тих, хто міг запустити безпілотники.

Це черговий інцидент у серії подій із дронами над аеропортами в Європі, раніше повідомлення надходили, зокрема, з Данії.



