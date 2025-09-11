Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У Росії відкрили аеропорт Краснодара, який був закритий з 24 лютого 2022 року

Росавіація 11 вересня повідомила про відновлення роботи аеропорту російського Краснодара, який закрили з початком російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

При цьому перший рейс із Москви, як очікується, прибуде до Краснодара 17 вересня.

«Аерофлот» заявив, що з кінця вересня компанія відновить міжнародні польоти з Краснодара, рейси виконуватимуться в Єреван, Стамбул і Дубай.

24 лютого 2022 року були закриті аеропорти у низці російських регіонів, що межують з Україною, в окупованому Криму, а також на півдні Росії, у тому числі в Краснодарі (при цьому аеропорт Сочі залишився відкритим).

Спочатку було оголошено про їхнє закриття на обмежений термін, який постійно продовжували, поки не зробили необмеженим.

У травні 2024 року відновив роботу аеропорт Елісти, а в липні 2025 року – Геленджика.

При цьому Краснодарський край Росії регулярно зазнає нальотів українських безпілотників. Безпілотники, втім, завдають ударів і по російських регіонах, що розташовані набагато далі від України.

Через загрозу безпілотників, особливо в останні місяці, нерідко призупиняли роботу аеропорти Москви, Санкт-Петербурга й інших російських міст, що призводило до збоїв у розкладі. Про удари по цивільних аеропортах при цьому жодного разу не повідомляли.

Низка аеропортів, у тому числі в російському Ростові й Сімферополі в окупованому Криму, залишаються закритими.

