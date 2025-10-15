У Британії пояснили, чому не купують для України американську зброю

Велика Британія спостерігає за розвитком ініціативи PURL, у межах якої союзники НАТО купують американську зброю для України, однак вважає власний внесок у допомогу Києву унікальним. Це випливає з коментаря міністра оборони Сполученого Королівства Джона Гілі за підсумками 31-го засідання у форматі «Рамштайн», передає кореспондентка Радіо Свобода.

«PURL – це один зі способів, завдяки якому найсильніші союзники України допомагають задовольнити їй військові потреби… Але ми як країна витрачаємо на військову допомогу Україні цього року більше, ніж будь-коли раніше. Ми задовольняємо потреби, які Україна нам озвучила. І ми в багатьох випадках займаємося речами, які робить і фінансує лише Велика Британія», – наголосив Гілі.

Очільник міністерства оборони Великої Британії зазначив, що механізм PURL уважно вивчають, не відповівши при цьому на запитання, чи є плани долучитися до нього.

«Цього року ми витрачаємо найбільший обсяг британської військової підтримки на допомогу Україні – чотири з половиною мільярди фунтів стерлінгів», – резюмував міністр оборони.

Раніше 15 жовтня на засіданні у форматі «Рамштайн» міністр війни США Піт Геґсет назвав ініціативу фінансування «Перелік пріоритетних вимог НАТО для України» (PURL) «ключовим механізмом для встановлення миру в Україні».

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад два мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння і боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

13 країн НАТО долучилися до ініціативи PURL у перші два місяці. При цьому, попри зібрані мільярди, темпи фінансування сповільнилися, а частина великих економік – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, Польща – досі поза ініціативою, йшлося в матеріалі Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський публічно закликає їх приєднатися, тоді як у НАТО точиться дискусія про справедливий розподіл тягаря військової і фінансової допомоги Україні.