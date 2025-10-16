Польща до кінця року вирішить, чи купуватиме американську зброю Україні в межах PURL

Польський уряд наразі аналізує можливості зробити внесок в ініціативу PURL, що передбачає купівлю американської зброї для України союзниками НАТО і його партнерами. Рішення ухвалить, беручи до уваги, зокрема, допомогу, яку Варшава вже надає Україні. Про це, відповідаючи на запит Радіо Свобода, повідомило Міністерство оборони Польщі.

«Польща зараз аналізує можливості внеску, враховуючи баланс між усіма заходами підтримки України, в яких ми беремо участь. Ми очікуємо завершити цей процес до кінця року», – зазначили в Міноборони Польщі.



Польські посадовці наголосили, що вітають ініціативу PURL, яка дозволяє доставляти критично важливу зброю США безпосередньо з американських складів до України, й водночас нагадали, в якій формі Варшава вже підтримує Україну.

Зазначається, що Польща «підтримує постійний контакт з Україною як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних механізмів підтримки… щоб наша підтримка якомога краще відповідала потребам України та була узгоджена з допомогою інших…».



«Ми були першими, хто підтримав Україну певними видами військової техніки (наприклад, танками та бронетехнікою, літаками), започаткувавши таким чином ширшу міжнародну відповідь для задоволення найважливіших потреб України. Наразі ми зосереджені на підготовці українських солдатів… летальній та нелетальній матеріальній підтримці, а також логістичній підтримці», – йдеться в коментарі Міноборони Польщі Радіо Свобода.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад 2 мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння і боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

За останніми даними Рютте, до ініціативи долучилась половина країн-членів НАТО – 16 країн. Водночас серед них немає Франції, Британії, Польщі, Іспанії та Італії.