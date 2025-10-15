Гілі: підтримка України «має відповідати ескалації Путіна»

Велика Британія у 2025 році витрачає найбільший в історії обсяг військової допомоги Україні, оскільки «підтримка має відповідати ескалації Путіна», заявив 15 жовтня на черговій зустрічі у форматі «Рамштайн» міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

«Лише за останні шість місяців ми поставили в Україну понад 85 тисяч безпілотників. Ми також підписали нове промислове партнерство з Україною, яке дозволить нам швидко розробляти нові, вдосконалені безпілотники-перехоплювачі, які будуть масово вироблятися, а потім постачатися назад в Україну тисячами. І, працюючи з союзниками з Європи та за її межами, Велика Британія також уважно спостерігає, як ми підтримуємо Україну через важливий новий механізм PURL», – сказав британський міністр, додавши, що «безпечній Європі потрібна сильна Україна».

На цій же зустрічі міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив, що загальні оборонні потреби України на 2026 рік становлять 120 мільярдів доларів, Київ спроможний покрити лише половину цієї суми. Він назвав «найефективнішим шляхом для задоволення цієї потреби» виділення кожним партнером України не менш як чверті відсотка ВВП на військову підтримку.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL вдалося зібрати понад два мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння і боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

13 країн НАТО долучилися до ініціативи PURL у перші два місяці. При цьому, попри зібрані мільярди, темпи фінансування сповільнилися, а частина великих економік – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, Польща – досі поза ініціативою, йшлося в матеріалі Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський публічно закликає їх приєднатися, тоді як у НАТО точиться дискусія про справедливий розподіл тягаря військової і фінансової допомоги Україні.