«Отримуєте мир, коли сильні, а не коли грозите пальцем». Геґсет закликав країни НАТО долучатися до ініціативи PURL

Частиною зобов’язань союзників із нарощення їхніх витрат на власну оборону є ініціатива PURL, що передбачає закупівлю американської зброї коштом інших союзників альянсу, і США очікують на нові внески задля наближення миру в Україні. Про це в штаб-квартирі НАТО 15 жовтня заявив міністр оборони США (перейменований президентом Дональдом Трампом на міністра війни) Піт Геґсет, передає кореспондентка Радіо Свобода з Брюсселя.

«Якщо ми чогось і навчилися за президента Трампа, то це активного застосування миру через силу. Ви отримуєте мир, коли ви сильні, а не коли використовуєте сильні слова чи грозите пальцем. Ви отримуєте його, коли маєте сильні й реальні можливості, які поважають супротивники. І я вважаю, що саме це робить НАТО. Вірю – саме цим і є ініціатива PURL», – заявив Геґсет.

Очільник Пентагону додав, що сьогодні очікуються нові внески, за рахунок яких буде куплена американська зброя для України, і висловив сподівання, що війну вдасться завершити так само, як це вдалося зробити з протистоянням у Секторі Гази між Ізраїлем і палестинським угрупованням «Хамас», визнаним терористичним у ЄС і США.

«Багато чого сталося, враховуючи те, що президент зміг зробити в Газі та на всьому Близькому Сході. Гадаю, світ бачить, що у нас є президент миру, який його прагне й підтримує тих, хто стоїть разом зі Сполученими Штатами і виступає за мир. Саме це ми бачили там, і сподіваюся, що зможемо побачити в Україні. Тож саме на це спрямовані наші зусилля», – наголосив Геґсет.

15 жовтня у штаб-квартирі НАТО проходить засідання міністрів оборони держав-союзниць. Запланована також Рада Україна-НАТО і зустріч Контактної групи з питань оборони України, ширше відомої як Рамштайн-формат.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад два мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння і боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

13 країн НАТО вже долучилися до ініціативи PURL. При цьому, попри зібрані мільярди, темпи фінансування сповільнилися, а частина великих економік – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, Польща – досі поза ініціативою, йдеться в матеріалі Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський публічно закликає їх приєднатися, тоді як у НАТО точиться дискусія про справедливий розподіл тягаря військової і фінансової допомоги Україні.