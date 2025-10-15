Доступність посилання

«Отримуєте мир, коли сильні, а не коли грозите пальцем». Геґсет закликав країни НАТО долучатися до ініціативи PURL

Очільник Пентагону додав, що сьогодні очікуються нові внески, за рахунок яких буде куплена американська зброя для України

Частиною зобов’язань союзників із нарощення їхніх витрат на власну оборону є ініціатива PURL, що передбачає закупівлю американської зброї коштом інших союзників альянсу, і США очікують на нові внески задля наближення миру в Україні. Про це в штаб-квартирі НАТО 15 жовтня заявив міністр оборони США (перейменований президентом Дональдом Трампом на міністра війни) Піт Геґсет, передає кореспондентка Радіо Свобода з Брюсселя.

«Якщо ми чогось і навчилися за президента Трампа, то це активного застосування миру через силу. Ви отримуєте мир, коли ви сильні, а не коли використовуєте сильні слова чи грозите пальцем. Ви отримуєте його, коли маєте сильні й реальні можливості, які поважають супротивники. І я вважаю, що саме це робить НАТО. Вірю – саме цим і є ініціатива PURL», – заявив Геґсет.

Очільник Пентагону додав, що сьогодні очікуються нові внески, за рахунок яких буде куплена американська зброя для України, і висловив сподівання, що війну вдасться завершити так само, як це вдалося зробити з протистоянням у Секторі Гази між Ізраїлем і палестинським угрупованням «Хамас», визнаним терористичним у ЄС і США.

«Багато чого сталося, враховуючи те, що президент зміг зробити в Газі та на всьому Близькому Сході. Гадаю, світ бачить, що у нас є президент миру, який його прагне й підтримує тих, хто стоїть разом зі Сполученими Штатами і виступає за мир. Саме це ми бачили там, і сподіваюся, що зможемо побачити в Україні. Тож саме на це спрямовані наші зусилля», – наголосив Геґсет.

15 жовтня у штаб-квартирі НАТО проходить засідання міністрів оборони держав-союзниць. Запланована також Рада Україна-НАТО і зустріч Контактної групи з питань оборони України, ширше відомої як Рамштайн-формат.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад два мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння і боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

13 країн НАТО вже долучилися до ініціативи PURL. При цьому, попри зібрані мільярди, темпи фінансування сповільнилися, а частина великих економік – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, Польща – досі поза ініціативою, йдеться в матеріалі Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський публічно закликає їх приєднатися, тоді як у НАТО точиться дискусія про справедливий розподіл тягаря військової і фінансової допомоги Україні.

