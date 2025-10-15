Рютте очікує, що до ініціативи PURL сьогодні приєднається більше країн

Міністри оборони країн-членів НАТО 15 жовтня обговорять посилення допомоги України в межах Ради Україна-НАТО й Контактної групи з питань оборони України, зокрема – в межах нової програми PURL, що передбачає закупівлю американської зброї коштом інших союзників альянсу.

«Маю всі підстави припускати сьогодні, що багато інших країн підпишуться на цю надзвичайно важливу допомогу, включаючи системи протиповітряної оборони і, зокрема, ракети-перехоплювачі, важливі для України, щоб забезпечити максимальний захист цивільного населення і життєво важливої інфраструктури від постійного російського нападу», – сказав перед початком засідань генсекретар НАТО Марк Рютте, передає кореспондентка Радіо Свобода.

На запитання журналістів, звідки в нього впевненість щодо нових внесків, посадовець повторив, що налаштований оптимістично, й обіцяв конкретику до кінця дня.

«Одразу, коли запускали програму, ми бачили, як німці, нідерландці, канадці, шведи, данці й норвежці активізувалися. Але я запевняю вас, – можливо, зможу сказати вам трохи більше під час пресконференції, – що сьогодні інші країни виступлять. Упевнений у цьому… Дуже пишаюся тим, що як колективний альянс ми здатні це зробити, щоб Україна залишалася в цій боротьбі якомога сильнішою», – сказав Рютте.

Генсекретар зауважив, що можлива передача Україні американських далекобійних ракет Tomahawk не є сьогодні частиною обговорень, зауваживши, що «це – двостороннє питання».

Рютте також відкинув зауваження про те, що нібито підтримка України скорочується.

«Якщо подивитися на цей рік, то він більш-менш на середньому рівні з минулим роком, – всі важливі речі відбуваються. І я пишаюся цим», – резюмував генсекретар НАТО.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад два мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння і боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

13 країн НАТО вже долучилися до ініціативи PURL. При цьому, попри зібрані мільярди, темпи фінансування сповільнилися, а частина великих економік – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, Польща – досі поза ініціативою, йдеться в матеріалі Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський публічно закликає їх приєднатися, тоді як у НАТО точиться дискусія про справедливий розподіл тягаря військової і фінансової допомоги Україні.