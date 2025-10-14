Посол США при НАТО очікує на «важливі оголошення» щодо України на зустрічі міністрів оборони альянсу

Посол США при НАТО Метью Вітакер 14 жовтня заявив про результативність програми PURL для посилення обороноздатності України та анонсував «важливі оголошення» на зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу на зустрічі, запланованій на 15 жовтня.

«Ми створили щось, чого не існувало кілька місяців тому, і перевезли зброю, матеріали та боєприпаси до України, на передову. Зараз це працює безперебійно та ефективно… Завдяки PURL президент Трамп дав можливість нашим європейським союзникам по НАТО, а також Канаді, купувати найкраще у світі американське озброєння та боєприпаси й передавати їх Україні», – наголосив представник Сполучених Штатів.

Водночас Метью Вітакер розкритикував «кілька економік, особливо в Європі, які не дуже добре дають раду» щодо участі в програмі PURL.

«Щоб Україна мала все необхідне для самозахисту, найшвидший і найконкретніший спосіб допомогти союзникам – це інвестувати в PURL. Ця програма життєво важлива, і союзники повинні активізуватися та зробити свій внесок зараз, щоб чинити тиск на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів і погодилася на мир», – твердить посол США при НАТО.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад 2 мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння та боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.