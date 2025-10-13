Словенія вирішила приєднатися до ініціативи PURL – прем’єр

Словенія вирішила приєднатися до ініціативи PURL із закупівлі для України американського озброєння за рахунок союзників по НАТО. Про це заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Любляні.



«Я не можу розкрити суму, оскільки вона засекречена. Я не маю зараз повноважень розсекретити її, але вона передбачена бюджетом Міністерства оборони на 2025 рік, тому це не додаткові витрати», – сказав прем’єр.

За його словами, пакет допомоги зосереджений на протиповітряній обороні для захисту енергетичної та цивільної інфраструктури».

«Вже досить давно Словенія надсилає Україні виключно оборонні засоби, і це стосується і даного пакета», – додав Голоб.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад 2 мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння та боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.