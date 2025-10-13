Доступність посилання

Словенія вирішила приєднатися до ініціативи PURL – прем’єр

Роберт Голоб не уточнив, яке фінансування буде спрямоване на цю закупівлю

Словенія вирішила приєднатися до ініціативи PURL із закупівлі для України американського озброєння за рахунок союзників по НАТО. Про це заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Любляні.

«Я не можу розкрити суму, оскільки вона засекречена. Я не маю зараз повноважень розсекретити її, але вона передбачена бюджетом Міністерства оборони на 2025 рік, тому це не додаткові витрати», – сказав прем’єр.

За його словами, пакет допомоги зосереджений на протиповітряній обороні для захисту енергетичної та цивільної інфраструктури».

«Вже досить давно Словенія надсилає Україні виключно оборонні засоби, і це стосується і даного пакета», – додав Голоб.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад 2 мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння та боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

