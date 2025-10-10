Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Зеленський: Україна підписала меморандум із Нідерландами про спільне виробництво дронів

Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру та народу Нідерландів за підтримку України
Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру та народу Нідерландів за підтримку України

Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він назвав дрони одним із перспективних напрямів двосторонньої співпраці двох країн.

«Під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом ми обговорили розвиток спільного виробництва дронів і реалізацію ініціативи та співпрацю в цьому питанні з Нідерландами», – заявив голова держави.

Читайте також: Rheinmetall побудує завод із виробництва 155-мм боєприпасів у Латвії

Міноборони Нідерландів наразі не коментувало підписання меморандуму.

Зеленський подякував прем’єр-міністру та народу Нідерландів за підтримку України, сума якої сягнула 9 мільярдів доларів від початку повномасштабної війни.

Зокрема, Амстердам виділив 600 мільйонів доларів для внеску в ініціативу PURL, яка дозволяє купувати американське озброєння для України коштом країн НАТО.

Днями Зеленський після обговорення з керівниками інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій збільшення спроможностей українського ОПК і відкриття експортних платформ зброї, заявив, що у 2026 році потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже 35 мільярдів доларів.




Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG