Rheinmetall побудує завод із виробництва 155-мм боєприпасів у Латвії

Німецький виробник озброєння Rheinmetall планує побудувати виробництво 155-міліметрових боєприпасів у Латвії – про підписання відповідного меморандуму повідомили його пресслужба та Міністерство оборони країни 25 вересня.

За меморандумом, заводом спільно керуватимуть компанія (51% власності) і Латвійська державна оборонна корпорація (49%).

«Створюючи власний завод з виробництва 155-мм боєприпасів, Латвія робить ще один крок до зміцнення своєї оборонної спроможності та розширення незалежного оборонного сектору. Вироблені боєприпаси мають забезпечити постачання Національних збройних сил Латвії, а також посилити безпеку ланцюгів поставок та бути доступними для країн-партнерів», – заявляє компанія.





Rheinmetall анонсує, що виробнича лінія включатиме лінію кування та наповнення гільз. Будівництво планується розпочати навесні 2026 року, а запуск виробництва очікується приблизно через рік.

«Інвестиції у розмірі 275 мільйонів євро дозволять заводу виробляти десятки тисяч артилерійських снарядів та створити щонайменше 150 робочих місць на місцевому рівні. Регіональні компанії та вітчизняна економіка будуть інтегровані в ланцюжок створення вартості заводу», – йдеться в пресрелізі.

Міністерство оборони Латвії очікує, що протягом 10 років експорт заводу може перевищити 3 мільярди євро.

«Реалізація проєкту надасть Латвії унікальну можливість отримати знання та досвід у виробництві боєприпасів від наших партнерів, компаній з багаторічним досвідом роботи у сфері військового виробництва, а також сприяти передачі технологій», – заявив очільник відомства Андріс Спрудс.

Читайте також: «Східний вартовий». Деталі стратегії НАТО після дронової атаки Росії

Прем’єр-міністерка країни Евіка Сіліня, яка була присутня на підписанні меморандуму, назвала його історичним моментом для Латвії:

«Йдеться не лише про безпеку, а й про можливість відкрити нове виробництво в Латвії, яке дає знання про технології та збільшує наш економічний потенціал».

У вересні голова уряду України Денис Шмигаль повідомив про виділення «в безпечному регіоні України» землі для будівництва нового заводу з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони.