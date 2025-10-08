Зеленський: у 2026 році потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде 35 мільярдів доларів

Президент України Володимир Зеленський, який обговорив із керівниками інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій збільшення спроможностей українського ОПК і відкриття експортних платформ зброї, заявив, що у 2026 році потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже 35 мільярдів доларів.

«Розраховуємо на продовження підтримки України. Для нас це один із нових напрямів, де ми можемо побачити реальне зростання співпраці та оборонної промисловості України… Україна готова ділитися своїми напрацюваннями, технологіями, розвивати спільне виробництво. Ми готові й до відкриття експортних платформ зброї у Європі, США і в інших країнах за умови контролю й захисту наших технологій», – написав Зеленський у телеграмі.

У пресслужбі голови держави зазначили, що участь у зустрічі взяли представники ADS Group, AHK Ukraine, Defence Builder, Darkstar, Baryon Investment Fund, MITS Capital, East Office of Finnish Industries, US-Ukraine Business Council, D3 Venture Capital, Double Tap Investments, Resist.UA, UA1, Angel One Fund, United Tech Assets, Invest in Bravery.

«Учасники зустрічі запевнили в тому, що вони готові збільшувати інвестиції в українське виробництво зброї, щоб дати Україні змогу нарощувати свої спроможності та сприяти подальшому розвитку. Представники інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій також озвучили пропозиції, які допоможуть наростити інвестиції. Глава держави запевнив, що всі вони будуть опрацьовані. Зокрема, ішлося про збільшення кількості розробок й інновацій, а також поштовх для розвитку нових видів зброї», – йдеться в повідомленні.

Раніше цього місяця президент Зеленський заявив, що Україна застосовує зброю власного виробництва для ударів по Росії, «і це не тільки дрони». Зеленський висловив очікування більших можливостей, але для цього, за його словами, потрібне фінансування. Він додав, що Україна має сім безпекових угод із країнами «Групи семи», 20 – із країнами, що приєдналися до декларації «Групи семи», і одну із Євросоюзом, і в більшості з них «є зрозумілі фінанси».

3 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства оборонно-промислового комплексу в публічних реєстрах на час дії воєнного стану.