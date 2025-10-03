Кабмін вирішив обмежити доступ до даних про оборонних виробників на час воєнного стану

Кабінет міністрів України ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства оборонно-промислового комплексу в публічних реєстрах на час дії воєнного стану, повідомила 3 жовтня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Посилюємо захист українських зброярів від російських атак і диверсій. На запит виробників уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місце розташування і виробничі потужності», – написала Свириденко у телеграмі.

За її словами, приховання даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, «щоби будь-хто не зміг отримати ці дані».

«Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану… Безпека нашої оборонної індустрії – ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації і ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним», – заявила прем’єрка.

У квітні президент Володимир Зеленський заявляв, що більш ніж 40% усієї зброї, яка застосовується на фронті для оборони України, вироблено в Україні. Пізніше президент зазначав, що «сотні українських компаній» залучені до виробництва зброї для ЗСУ.