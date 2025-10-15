У НАТО порушать дискусію про справедливий розподіл зусиль щодо підтримки України

15 жовтня міністри оборони країн-членів НАТО обговорять на своєму черговому засіданні підтримку України й порушать, зокрема, питання залучення до допомоги їй тих союзників, які беруть участь у цьому меншою мірою. Про наміри обговорити це повідомили кілька міністрів оборони держав альянсу, передає зі штаб-квартири НАТО кореспондентка Радіо Свобода.

«Важливо, щоб ми змінили основну динаміку, тому що Путін тепер відчуває, що він виграє з кожним днем продовження російської агресії в Україні, і нам потрібно переконатися, що витрати для Путіна зростають. Це означає стабільний потік, а також довгострокові зобов’язання перед Україною щодо військової підтримки – як двосторонньої, так і за допомогою інших засобів, таких як заморожені активи», – заявив журналістам перед засіданням міністрів очільник Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Посадовець наголосив, що його країна однією з перших зробила внесок в ініціативу PURL, у межах якої союзники НАТО купують у США потрібну Україні зброю. Сьогодні також Нідерланди оголошують про 90 мільйонів євро інвестицій в український оборонпром для виробництва розвідувальних і ударних дронів. Є очікування, що цей приклад наслідуватимуть інші держави.

«Я продовжую закликати всіх активізуватися, також країни, які на даний момент роблять менше… Якщо ми не підтримаємо Україну зараз, то кількість українських біженців, які прямують до Європи, зростатиме, і тоді витрати для всіх також зростатимуть. Якщо Росія зможе пробитися, то загроза Росії для решти Європи лише зростатиме», – наголосив Брекельманс.

Факт цих дискусій на порядку денному в штаб-квартирі НАТО підтвердив і міністр оборони Канади, що теж бере участь в ініціативі PURL.

«Ми поговоримо про це. Упевнений, що презентація українських військових й інших посадовців допоможе всім нам краще зрозуміти реальну ситуацію на місцях… Канада повністю віддана Україні, і я з нетерпінням чекаю сьогоднішніх переговорів. Гадаю, вони будуть продуктивними у важливий момент. Це поворотний момент у цьому регіоні й також – для інших частин світу», – заявив журналістам Девід Макгінті.

Про своє рішення приєднатися до ініціативи PURL оголосила Фінляндія. Її міністр не уточнив, скільки його держава витратить на це грошей, але підкреслив виняткове значення для перебігу війни в Україні далекобійної зброї. Фінляндія теж очікує на аналогічні оголошення від інших країн.

«Цього тижня ми надаємо новий пакет підтримки Україні, а також вирішили приєднатися до ініціативи PURL, тому що бачимо, що вкрай важливо, щоб Україна отримала критично важливу зброю США…. Звичайно, ми наголошуємо на солідарності, що кожен у Європі повинен взяти на себе справедливу частку тягаря за підтримку України», – наголосив міністр оборони Фінляндії Анрі Хаккянен.

Британський міністр оборони, чию країну президент України Володимир Зеленський закликав долучитися до PURL, у спілкуванні з журналістами не згадував ініціативу. Але виділив інші двосторонні проєкти, спрямовані на її підтримку.

«Ми також нарощуємо виробництво безпілотників для України. Цього року ми постачаємо понад 100 000 безпілотників, а також спільно з Україною будуємо нові, вдосконалені дрони-перехоплювачі. Путін прагне випробувати, розділити, відволікти. Країни НАТО активізуються, стримують, об’єднуються, і є сильнішими разом, ніж будь-коли», – наголосив міністр оборони Британії Джон Гіллі, який сьогодні спільно з німецьким колегою Борисом Пісторіусом головуватиме на черговому засіданні «Рамштайн».

Новопризначена французька міністерка оборони, чия країна теж не бере участі в PURL, також не згадувала ініціативу. Однак вона наголосила на важливості допомоги Україні, надто в момент, коли Росія активізувала обстріли енергетичних об’єктів.

«Я також зустрінуся зі своїм українським колегою, з яким говоритиму про всі ці питання… Ми бачимо, що, попри розмови про можливі мирні переговори, Росія продовжує щодня обстрілювати, зокрема стратегічно важливі об’єкти – наприклад, системи опалення, джерела енергії, необхідні для обігріву взимку. Ми бачимо, що необхідно залишатися мобілізованими», – наголосила Катрін Вотрен.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад два мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння і боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

13 країн НАТО вже долучилися до ініціативи PURL. При цьому, попри зібрані мільярди, темпи фінансування сповільнилися, а частина великих економік – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, Польща – досі поза ініціативою, йдеться в матеріалі Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський публічно закликає їх приєднатися, тоді як у НАТО точиться дискусія про справедливий розподіл тягаря військової і фінансової допомоги Україні.