Армія РФ висадила десант під Добропіллям: розширює виступ?

Армія РФ висадила десантну групу під Володимирівкою, що на схід від Добропілля, повідомив проєкт DeepState вранці 10 жовтня. За даними аналітиків, агресору вдалося завести в село від 50 до 75 піхотинців.

Днем раніше, 9 жовтня, проєкт повідомляв про механізовані атаки на Володимирівку, в яких брали участь не менше 16 одиниць техніки і шість мотоциклів.

Аналітики зазначають, що противник намагається скористатися поганою погодою, які ускладнюють роботу українських безпілотників, і активніше застосовує бронетехніку.

Американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на геолоковані кадри від 9 жовтня, повідомляє, що російські війська просунулися в південній частині Володимирівки. Російські військові блогери стверджують, що село вже перебуває під контролем РФ, проте аналітики Інституту цього не підтверджують.

На Покровському напрямку, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби було зафіксовано 72 штурми, в тому числі в районі Володимирівки. Загалом відомство повідомляє про 245 атак на всьому фронті.

