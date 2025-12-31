На фронті відбулося 120 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 31 грудня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Загарбники завдали 46 авіаційних ударів, скинувши 94 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4659 дронів-камікадзе та здійснили 2635 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Найактивніші бої точилися на трьох напрямках у Донецькій і одному в Запорізькій області.

«На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у бік Софіївки, Іванопілля.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 27 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Яблунівка, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Кучерів Яр, Білицьке, Новопідгородне, Нове Шахове, Родинське. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Злагода, Рибне, Зелений Гай та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля. Ворог завдав авіаудару по селу Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 14 спроб ворога просунутися уперед в районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір’я. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару зазнала Верхня Терса», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.