Мерц у новорічному зверненні назвав війну РФ проти України частиною плану Москви проти Європи

Війна Росії проти України безпосередньо стосується європейських країн, у тому числі Німеччини, оскільки це частина плану влади РФ проти всієї Європи. Про це канцлер ФРН Фрідріх Мерц сказав у новорічному телезверненні до громадян своєї країни.

«У Європі вирує жахлива війна. Це війна, яка безпосередньо загрожує нашій свободі та нашій безпеці… Росія продовжує свою агресивну війну проти України з невблаганною жорстокістю. Четвертий рік поспіль українці відзначатимуть Новий рік у найнесприятливіших умовах – багато хто без електрики, під градом ракет, у страху за друзів та рідних», – зазначив він.

Мерц наголосив, що «це не якась далека війна, яка нас не стосується».

«Ми все ясніше бачимо: вторгнення Росії було і залишається частиною плану, спрямованого проти всієї Європи. Щодня в тому числі й Німеччина піддається диверсіям, шпигунству та кібератакам», – наголосив канцлер.

Німеччина впродовж усіх майже чотирьох років повномасштабної війни Москви проти Києва залишається серед найвідданіших союзників України. Німеччина разом із Польщею прийняла найбільшу серед усіх країн кількість українських біженців, а військова та економічна підтримка України з боку Берліна вимірюється десятками мільярдів євро.

2026-й може стати вже п’ятим роком повномасштабної війни Росії проти Україні, розпочатої за розпорядженням лідера РФ Володимира Путіна в лютому 2022 року. Бойові дії на новорічні свята не припиняються, Москва не пристає на будь-які пропозиції про тимчасове чи постійне припинення вогню.