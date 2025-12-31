«Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам» – новорічне вітання президента України

Президент України Володимир Зеленський у соціальних мережах виступив із передноворічним зверненням до співвітчизників, назвавши 2025-й роком, «вибореним стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців».

«Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам – тим, хто відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність. Далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою. Беремо із собою здатність до спільнодії і людяність – те, що попри все», – наголосив глава української держави.

«Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього», – додав Зеленський.

2026-й може стати вже п’ятим роком повномасштабної війни Росії проти Україні, розпочатої за розпорядженням лідера РФ Володимира Путіна в лютому 2022 року. Бойові дії на новорічні свята не припиняються, Москва не пристає на будь-які пропозиції про тимчасове чи постійне припинення вогню.



