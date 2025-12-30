Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російської армії: понад 1,206 мільйона військових

Російські війська втратили близько 1 220 людей особового складу протягом попередньої доби, йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України вранці 30 грудня.

Відтак командування оцінює загальні втрати російської армії в 1 мільйон 206 910 військових за час повномасштабної війни в Україні.

Також, за даними штабу, війська РФ втратили в техніці:

11 477 танків (+5 за добу)

23 841 бойову броньовану машину (+4)

35 589 артилерійських систем (+19)

1 582 реактивну систему залпового вогню (+1)

1 264 засоби протиповітряної оборони

424 літаки

347 гелікоптерів

96 932 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+400)

4 136 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

2 підводних човни

72 010 автомобілів і автоцистерн (+119)

4 031 одиниці спеціальної техніки (+1)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

Читайте також: Захоплення українського КСП: Сирський прокоментував, що сталось в Гуляйполі

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



