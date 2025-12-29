Сирський: передбачена мирним планом чисельність ЗСУ є достатньою для відсічі агресії

Передбачена проєктом мирного плану чисельність української армії в 800 тисяч осіб є достатньою для відсічі агресії, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це він сказав в інтерв’ю «24 Каналу».



«Ця цифра справді гарантує нам відсіч збройній агресії у разі її поновлення. Також ця цифра гарантує нам плановий процес мобілізації. Тобто нас не обмежують в мобілізації. Всі наші мобілізаційні показники та можливості зберігаються. Спочатку нам пропонували зменшити кількість наших військовослужбовців до 600 тисяч. Але якраз цифра у 800 тисяч нас задовольняє», – заявив Сирський.

Раніше минулого тижня президент України назвав план із 20 пунктів, який створили під час обговорень між Києвом та Вашингтоном, «базовим документом про закінчення війни». За його словами, план передбачає, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб у мирний час.

Представники влади РФ цей план офіційно не коментували. Влада Росії вимагатиме, щоб до мирного плану з 20 пунктів, розробленого в результаті обговорень України та США, внесли «ключові зміни», повідомляла агенція Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.