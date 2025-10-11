Повітряні сили: Росія запустила по Україні 78 дронів, збито – 54

У ніч проти 11 жовтня Росія атакувала Україну 78 ударними дронами з різних напрямків, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даним військових, РФ атакувала Україну дронами типу «Шахед», «Гербера» та безпілотниками інших типів із напрямків. Дрони летіли з чотирьох різних напрямків, понад 40 із них – «Шахеди».

Відомо, що повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 54 російські дрони типу «Шахед», «Гербера» і безпілотники інших типів на півночі, півдні та сході України.

«Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях. У повітряному просторі фіксуються декілька ворожих безпілотників», – підсумували у ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



