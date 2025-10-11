Унаслідок нічної атаки РФ у частині Одеси зникло світло, є пошкодження і постраждалий – влада

У ніч проти 11 жовтня сили РФ атакували Одесу ударними дронами, йдеться у повідомленнях ДТЕК та голови обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

«У частині Одеси та Одеського району зникло світло через аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання», – зазначили у ДТЕК.

Також через проблеми зі світлом у місті скасовано, або змінено ряд маршрутів електротранспорту, зокрема трамваїв та тролейбусів.

Зазначається, що по місту наразі курсують такі маршрути:

трамвайний маршрут №13, 27 – за маршрутом;

трамвайний маршрут №7 – 11 Ст.Люстдорфської дороги – Залізничний вокзал;

тролейбусний маршрут №12 – вул.Архітекторська – площа Незалежності;

тролейбусні маршрути №7, 10 в сторону Залізничного вокзалу курсують по вул.Сегедській.

За даними голови ОВА Олега Кіпера, в Одесі є пошкодження енергетичного обладнання, двох житлових будинків та будівлі готельного комплексу.



«На жаль, одна людина постраждала. Рятувальники ДСНС та ремонтні бригади негайно приступили до роботи, як дозволила безпекова ситуація. Енергетики докладають максимум зусиль для повного відновлення енергопостачання. Критичну інфраструктуру оперативно заживлено від генераторів», – підсумував місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.