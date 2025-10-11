Сили РФ вдарили дроном по авто енергетиків: двоє загиблих, є поранені – ОВА

У п’ятницю ввечері, 10 жовтня, на Чернігівщині російський дрон влучив у автомобіль енергетиків, двоє загиблих, є поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

«Увечері 10 жовтня на території Семенівської громади російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль обленерго. Авто загорілось, а під час ліквідації наслідків стався повторний удар, який уразив інший автомобіль підприємства. На місці події загинув один працівник, ще четверо отримали поранення та були госпіталізовані до лікарні», – написав Чаус.

За даними місцевого чиновника, російські військові також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу.

Згодом Чаус уточнив, що один із поранених енергетиків помер у лікарні.

«У лікарні помер важкопоранений працівник обленерго. Кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по ремонтникам вже двоє», – написав Чаус.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



