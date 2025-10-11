Доступність посилання

Генштаб ЗСУ: за добу Росія втратила ще понад тисячу військових, танк і шість ББМ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 121 570 своїх військових, кажуть в українському командуванні
Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 121 570 своїх військових, зокрема 1060 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 11 жовтня навів Генштаб ЗСУ.

За даними штабу, Москва також має втрати у військовій техніці:

  • танків – 11 247 (+1 одиниця за минулу добу)
  • бойових броньованих машин – 23 345 (+6)
  • артилерійських систем – 33 568 (+21)
  • РСЗВ – 1518 (+1)
  • засобів ППО – 1225
  • літаків – 427
  • вертольотів – 346
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 68 766 (+219)
  • крилатих ракет – 3859 (+18)
  • автотехніки та цистерн з ПММ – 63 847 (+72)
  • спеціальної техніки – 3973
  • кораблів та катерів – 28
  • підводних човнів – 1

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Читайте також: Мобілізованих у Росії за відмову воювати переводять у штрафбати, а їхніх рідних переслідують

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

