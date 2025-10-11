Єврокомісар Кубілюс закликав «вчитися в України» відбиттю загрози російських дронів

Провокації Росії можуть тривати «роками», заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, виступаючи в Європейському парламенті 11 жовтня.

Він закликав посилювати оборонні спроможності Європейського Союзу «матеріально, інституційно та фінансово».

«Дрони – це майбутнє війни та провокацій. Ми ще не готові до цього майбутнього. Нам потрібно діяти дуже практично та ефективно», – заявив Кубілюс.

Єврокомісар заявив про здатність російських дронів вразити Бельгію, Нідерланди, Францію, а також атакувати узбережжя Європи з кораблів. Відтак всім державам-членам, на його думку потрібні можливості для виявлення безпілотників.

«Ми повинні вчитися в України. Українська протиповітряна оборона знищує 80% цілей. Українські дрони зупинили просування Росії на суші та в Чорному морі, а також спустошили російський флот стратегічних бомбардувальників. Україна показує, що, окрім технологій, нам потрібне інтегроване командування та нова екосистема ведення війни», – сказав він.

При цьому, за словами Кубілюса, для цього є необхідне фінансування: до 2030 року держави-члени блоку спроможні витратити 2,5 трильйона євро на потреби оборону.

«І я сподіваюся, що заморожені (російські – ред.) активи можуть бути використані, щоб підтримати оборону України. Тож фінансові засоби є», – підсумував він.





У вересні кілька європейських країн НАТО, в тому числі Данія, зазнали атак дронів. Наймасованішим був наліт на Польщу, в повітряний простір якої близько 20 дронів увійшли в ніч проти 10 вересня.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин.

Міноборони Росії заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Естонії і що три російські літаки виконали «запланований політ» з аеродрому Карелія до невизначеного аеродрому в Калінінградській області відповідно до міжнародного права.

У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

У Кремлі заявили, що погрози країн НАТО збивати російські літаки небезпечні своїми наслідками і є ще одним суттєвим витком напруги поблизу російських кордонів.



