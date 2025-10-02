Зеленський: після інцидентів з дронами єдність ЄС стала «потужною»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що після інцидентів з дронами єдність ЄС стала «потужною».



«Ми маємо єдність з боку наших справжніх партнерів, не тільки у ЄС... Вважаю, що після цих атак з використанням російських дронів єдність (Європи) стала потужною, і реакція, відповідь має бути потужною. У будь-якому разі ми працюватимемо над цим питанням, будемо будувати новий формат», – сказав він на пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста, чи непокоїть його єдність у Європі через питання щодо членства України в ЄС та скептичних зауважень Бельгії щодо використання заморожених активів РФ.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також запевняє, що у цих питаннях все ще є єдність Європи.

У вересні кілька європейських країн НАТО, в тому числі Данія, зазнали атак дронів. Наймасованішим був наліт на Польщу, в повітряний простір якої близько 20 дронів увійшли в ніч проти 10 вересня.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин.

Міноборони Росії заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Естонії і що три російські літаки виконали «запланований політ» з аеродрому Карелія до невизначеного аеродрому в Калінінградській області відповідно до міжнародного права.

У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

У Кремлі заявили, що погрози країн НАТО збивати російські літаки небезпечні своїми наслідками і є ще одним суттєвим витком напруги поблизу російських кордонів.



