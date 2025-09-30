У Празі пройшла акція на підтримку України з закликом до створення спільної системи ППО

У столиці Чехії Празі відбулася акція на підтримку України.

На одній із станцій празького метро «Ангел» (до 1990 року станція називалася «Московська» – ред.) чеські активісти частково прикрили напис «Москва» великим банером із зображенням рою дронів та гаслом на підтримку проєкту Sky Shield (Небесний щит).

(Пластику «Прага-Москва», яка мала символізувати дружбу народів – ЧССР та СРСР, встановили в часи соціалізму. Після реконструкції станції у 2021 році пластику залишили, пізніше до неї додали пояснювальну табличку, ведуться дискусії щодо її демонтажу, – ред.)

Символічний захід, за словами організаторів, має привернути увагу до зростаючої загрози російських атак дронами та ракетами та до необхідності створення спільної європейсько-української системи протиповітряної оборони Sky Shield.

За планом організаторів акція відбувалася під звуковий супровід, що імітує звук російських «Шахедів». Активісти роздавали перехожим листівки.

Подію організували група активістів «Капутін» (Kaputin) та ініціатива на підтримку України Občanský rozcestník .

«Ми частково закрили скульптуру «Москва-Прага», бо погоджуємося з проєктом Sky Shiled, який у Франції формою петиції підтримали понад 50 тисяч людей. Проєкт полягає у тому, щоб ми (ЄС) почали збивати дрони та ракети вже над територією України. Хочемо, щоб про цей проєкт знали та підримали його також наш президент та інші. Плюси цього проєкту полягають у тому, що з одного боку ми навчимося збивати ці дрони та ракети, та головне підтримаємо Україну, яка є нашим щитом. Спільний з Україною проєкт Sky shiled означатиме більшу безпеку для усіх нас. Не будемо чекати, коли дрони долетять до Праги», – розповів Радіо Свобода Міхал Майзнер, один із організаторів акції.

Інший учасник акції Мартін вважає, що потрібно інформувати людей про те, що Україну можна захистити від дронів з Росії, збиваючи їх.

«Цим, властиво, ми захищатимемо й східну частину Європи – Литву, Латвію, Естонію, як також і Польщу. Важливо, щоб люди усвідомлювали, наскільки близько ця небезпека [дронів]», – вважає він.

Група «Капутін» у своїй заяві наголосила, що для неї скульптура «Прага-Москва» символізує не дружбу, а терор:

«Сьогодні Москва є резиденцією режиму, який запускає дрони та ракети по наших сусідах – і одного дня вони можуть полетіти й на Прагу. Тому між написами ми символічно розміщуємо графіку ударних дронів Shahed із звуковим супроводом, щоб загроза була очевидною і для громадськості. Рішенням є проєкт European Sky Shield for Ukraine – це не абсолютне «закриття неба», а спільна європейсько-українська система, яка почне збивати російські дрони та ракети, перш ніж вони досягнуть Центральної Європи», – додають активісти.

Читайте також: У Швеції не виключають збиття російських літаків у разі порушення повітряного простору

За останні два тижні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

Зокрема, близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. Також 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.

Також 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин.

У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

У Кремлі заявили, що погрози країн НАТО збивати російські літаки небезпечні своїми наслідками і є ще одним суттєвим витком напруги поблизу російських кордонів.