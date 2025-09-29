У Швеції не виключають збиття російських літаків у разі порушення повітряного простору

Головнокомандувач збройних сил Швеції Міхаель Клессон не виключає можливість збиття російських літаків у разі порушення ними повітряного простору країни.

«Якщо накази не виконуються, крайнім заходом є можливість застосувати збройну силу, перш за все, для маркування, а потім для ефективного вогню. Іншими словами, збити», – сказав він у розмові з шведським суспільним мовником SVT.

За словами Клессона, зрештою саме пілот відповідного літака, який стикається із загрозою кордону Швеції, схвалює рішення про відкриття вогню.

Він додав, що шведські пілоти мають як підготовку, так і досвід, щоб визначити саме таку ситуацію.

Головнокомандувач збройних сил Швеції також зазначив, що ескалацію конфлікту ніколи не можна виключати, але не вважає це ймовірним на даний момент.

«Я не думаю, що Росія хоче воювати з НАТО. Я думаю, що вони хочуть політично розділити НАТО та показати наші слабкості, використати їх та посіяти страх серед нашого населення», – зазначив він.

У вересні сталася низка порушень повітряного простору країн НАТО. Зокрема, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Естонії і що три російські літаки виконали «запланований політ» з аеродрому Карелія до невизначеного аеродрому в Калінінградській області відповідно до міжнародного права.

У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії минулого тижня, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

У Кремлі заявили, що погрози країн НАТО збивати російські літаки небезпечні своїми наслідками і є ще одним суттєвим витком напруги поблизу російських кордонів.

За останні два тижні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

У першому випадку йшлося про безпілотники: близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.



