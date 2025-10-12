Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще 1240 військових, танк і десять артсистем

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 122 810 своїх військових, зокрема 1240 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 12 жовтня навів Генштаб ЗСУ.

За даними штабу, Москва також має втрати у військовій техніці:

танків – 11248 (+1 одиницю за минулу добу)

бойових броньованих машин – 23345

артилерійських систем – 33578 (+10)

РСЗВ / MLRS – 1518

засобів ППО – 1225

літаків – 427

гелікоптерів – 346

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69010 (+244)

крилатих ракет – 3859

кораблів / катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 63934 (+87)

спеціальної техніки – 3976 (+3)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.



