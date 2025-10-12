«Я не змінюватиму свої плани через Росію»: українка відкрила кафе в центрі Лондону

Юрій Маркевич

«Я хочу взяти з цього досвіду все можливе. Лондон – дуже сильний рушій у всіх сферах. Якщо ти зможеш його пережити – витримаєш усе», – розповідає Єлизавета Татарина.

Єлизавета мріяла про кафе у Києві, але здійснила свою мрію в Лондоні, куди переїхала після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У соцмережах вона показувала, як створює заклад своїми руками, і чимало місцевих та туристів приходили їй допомагати. Так у центрі столиці Великої Британії з’явилося рожеве кафе з веганськими десертами, борщем і варениками. Нині Єлизавета експериментує з напоями – прагне поєднати українські інгредієнти із британськими смаками.

Про український куточок у центрі Лондону, що об’єднує гастрономію, культуру, переселенців і підтримує ЗСУ, Єлизавета розповіла проєкту Радіо Свобода Ти як?».

Від мрії – до дії

До початку повномасштабної війни Єлизавета Татарина працювала менеджеркою в ІТ-компанії та планувала відкрити кафе. Свою мрію дівчина реалізувала вже у Великій Британії, куди вона переїхала з Києва восени 2022 року.

Біля мого дому влучила ракета

«Я планувала поїхати на тиждень-два – пояснювала це собі тим, що їду подивитися Лондон і трохи перечекати там. Навіть не брала багато речей із собою. Але коли біля мого дому (в Україні – ред.) влучила ракета, вибило вікна, я вирішила, що варто затриматися тут (у Лондоні – ред.)».

У центрі Лондону Єлизавета знайшла приміщення, розпочала ремонт і публікувала весь процес у соціальних мережах. Саме звідти люди дізнавалися про її задум – і приходили допомагати.

«Там було дуже багато українок, але також були британки й туристи – люди, які бачили в інстаграмі все, що я роблю, і хотіли долучитися: помити щось після роботи, прибрати. Це було неймовірно».

У лютому 2023-го кафе Cream Dream відчинило двері для відвідувачів. У день відкриття його відвідало близько пів тисячі людей. Особливість закладу – не лише рожевий колір, який тоді був улюбленим дівчини, а й карта України.

«Я люблю готувати, мріяла працювати у цій сфері, але мені говорили, що я сильна в математиці та фізиці, а кухар – це не справжня професія. Але коли приїхала сюди (у Лондон – ред.), я вперше була дуже зла на весь світ. Мені здається, саме на енергії злости я відкрила кафе. Я вирішила, що не змінюватиму свої плани через Росію: я все одно створюватиму, щось пробуватиму – буду жити».

У меню – веганські десерти, борщ та вареники. А ще Єлизавета експериментує з напоями – хоче поєднати українські традиції з британськими.

Зараз дуже класно розвиваються саме українські страви, інгредієнти

«Якщо подивитися на гастрономічний ринок України, то зараз дуже класно розвиваються саме українські страви, інгредієнти, які використовувалися раніше. Я досліджую, що пили в Україні і хочу поєднати те, що популярне в нас і у Великобританії».

Один день на тиждень працівники кафе, більшість з яких українці, одягають футболки з написом Free Azovstal Defenders. Так, каже дівчина, вони підтримують тих, хто досі перебуває у полоні. Українка стверджує: це – їхній тихий жест солідарности.

Окрім роботи в кафе, Єлизавета розвиває напрямок «бізнес для бізнесу» – виготовляє десерти для інших кав’ярень, ресторанів і готелів.

«Завдяки запалу, який мають українці, ми можемо дуже далеко піти. Не треба боятися просити про допомогу, шукати колаборації. Коли я створювала заклад, не могла відкрити банківський акаунт. Написала абсолютно всім українцям, яких не знала, які мали інші ресторани, кафе. Я тільки бачила, що вони в Лондоні і з України. Питала, як це зробити – і не почула жодного поганого слова від них».

«Я хотіла бути дотичною до України»

У кафе відвідувачі також можуть послухати українські пісні, придбати книги чи відвідати майстер-клас з петриківського розпису, створення дідухів.

Усі кажуть, що в нас дуже глибокі й сильні традиції

«Я хотіла бути дотичною до України, бути соціально активною і щось змінювати. Для мене важливо пронизувати все Україною. І це більше про підтримку українців у Великобританії, тих, хто намагається створити свій бізнес, але не має місця, щоб про нього розповісти.

Я надаю приміщення. Інші жінки проводять тут майстер-класи і водночас збирають гроші на ЗСУ. Іноземці в захваті від того, наскільки душевно ми це робимо, яка в нас родинна атмосфера між людьми, які вперше зустрілися. І також усі кажуть, що в нас дуже глибокі й сильні традиції, бо в Європі, зокрема Великобританії, зазвичай такого не збереглося».

Cream Dream теож підтримує українських захисників та благодійні організації. Кафе надає десерти, напої для українських благодійних заходів в Лондоні, забезпечує їх персоналом. Частину прибутку з продажу кави заклад перераховує проєкту, який робить безкоштовний напій для військових, донатить фондам, які допомагають постраждалим від сексуального насильства, закуповують ліки та продукти для дітей із прифронтових територій. Двічі на рік – 24 серпня та 24 лютого – весь виторг за день донейтять на Збройні сили України.

До цьогорічного Дня Незалежности заклад організував акцію «Пироги Свободи», мета якої була – зібрати 10 тисяч фунтів стерлінгів. Прибуток з проданих вишневих пирогів розділили повністю між трьома благодійними організаціями.

З кожним роком можемо допомагати більше

«Коли потрібно зібрати кошти на щось конкретне, ми можемо провести в кафе акцію: наприклад, усі зароблені гроші за день з певного напою чи десерту перерахуємо. Намагаємося бути максимально активними, наскільки дозволяє стабільність бізнесу. Але з кожним роком ми стаємо сильнішими, стабільними й можемо допомагати більше».

У майбутньому Єлизавета планує залишати Cream Dream невеличким незалежним кафе в центрі Лондону. А після закінчення російсько-української війни саме хоче повернутися до Києва і відкрити заклад там.

«Я хочу взяти з цього досвіду все можливе. Лондон – дуже сильний рушій у всіх сферах. Якщо ти зможеш його (Лондон – ред.) пережити – витримаєш усе. Британці неймовірні, відкриті, хочуть допомогти, знають, що таке війна, хто на кого напав і чому ми (українців – ред.) сюди приїхали. Та Великобританія – не моя країна. Я хочу мати дітей і виховувати їх в Україні».