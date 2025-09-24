Минув майже місяць відтоді, як уряд дозволив українським чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати за кордон. За даними польських прикордонників, цим правом уже скористалося понад десять тисяч юнаків цього віку. Водночас у Чехії в три-п’ять разів побільшало чоловіків з України, які стали звертатися за тимчасовим захистом. Чи відчув українських бізнес «відтік» працівників після запровадження нових правил та чому одні хлопці користуються законом, щоб виїхати, а інші – щоб повернутися?