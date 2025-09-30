«Боляче, що доводиться відзначати цей день не вдома». Як мелітопольці у Львові провели день свого міста

Аліна Ткаченко

Щороку в останню неділю вересня мелітопольці святкують День міста. Ця традиція залишається незмінною навіть попри те, що їхнє місто вже четвертий рік перебуває під російською окупацією, а людям довелося покинути рідний дім.

Переселенців, яких війна розкидала по всій Україні та світу, разом зібрало свято рідного міста у Львові. Це бачив проєкт Радіо Свобода «Ти як?».

Мелітополь – місто найсмачніших черешень, місто меду і сонця, місто з давньою історією і питомо українським духом.

26 лютого 2022 року Мелітополь окупувала російська армія. Місто перетворили на військовий хаб, а місцеве населення живе під страхом репресій.

Ті, хто зумів і встиг виїхати, не пропускають можливості зібратися разом, щоб озвучити свої мрії про звільнення рідного міста.

Цього разу, в останню неділю вересня, у Львові, мелітопольці і всі, хто мав бажання, долучилися до майстер-класів із виготовлення символу міста – черешні з фетру, малювання, спортивних ігор, тематичних фотозон та вікторини. Головне ж, ділилися спогадами і надіями.

«Ми повернемося»

До повномасштабного вторгнення Олександр та Валентина Каленюки мали дитячий будинок сімейного типу й виховали 36 дітей.

У квітні 2022 року вони були змушені покинути окупований Мелітополь і оселилися у одному з львівських гуртожитків.

Дуже хочемо додому

«Ми віримо в те, що обов’язково повернемося, і наше найкраще життя, яке було там, продовжиться. Це наше улюблене місто, ми чекаємо і дуже хочемо додому».

«Дім може сумувати, але він завжди вірить у твоє повернення», – читає передбачення з розламаного печива Олена, яка прийшла із земляками відзначити день рідного міста.

«З теплом згадую крайній День міста у 2021 році. Це щороку було масштабне свято: великий ярмарок, безліч розваг та інших активностей, гучний святковий концерт від відомих українських зірок. Це все було помпезно та атмосферно – з піснями, сміхом, салютами. Пригадую, як усіх в той день переповнювали емоції.

Дуже боляче, що вже четвертий рік доводиться відзначати цей день за межами дому. Але я вірю, що передбачення здійсниться – ми скоро повернемося і відсвяткуємо День Мелітополя, як раніше».

Іншій учасниці заходу попалося передбачення із тестом, що вона скоро отримає приємну новину: «Сподіваємося, що це буде новина про звільнення Мелітополя».

«Ми несемо культуру Мелітополя»

«Я є місто» – гасло цьогорічного свята. Учасники долучилися до тематичних фотозон, створювали ексклюзивний мерч із символами міста – черешнею, визначними пам’ятками, логотипом населеного пункту, складали мапу України із пазлів, частувалися печивом з передбаченнями. А також зіграли гру, під час якої у форматі вікторини перевіряли свої знання про історію міста та сучасні події подій російсько-української війни.

Для наймолодших гостей організували спортивний марафон, майстер-класи з малювання, створення черешень із фетру та розваги з іграшками Хібукі.

Захід організував координаційний простір допомоги «Саме тут» разом із партнерами. Це центр підтримки, що діє у Запоріжжі, Києві, Львові, Дніпрі – містах, де нині проживає найбільше вимушених переселенців із Мелітополя.

Знаємо, що людям це потрібно

Керівниця львівського осередку «Саме тут» і організаторка заходу Катерина Корнієнко каже, що саме люди нині є символом міста навіть за тисячу кілометрів від дому.

«Ми несемо культуру Мелітополя в ті міста, де перебуваємо. Ми намагаємося з командою координаційного простору відновити традиції святкування, зберегти їх, внести щось нове. Бо ми тут (у Львові – ред.) не лише набуваємо нового, а й прославляємо своє. І точно знаємо, що це людям потрібно».

Музичну частину свята подарував переселенець із Маріуполя Євген Танов, який виступив із програмою на саксофоні. До повномасштабного вторгнення він викладав у місцевій музичній школі та виступав разом із власним гуртом. У березні 2022 року Євген із родиною виїхав із Маріуполя та оселився у Львові. Сьогодні він працює в Судововишнянській школі мистецтв і разом зі своїми вихованцями бере участь у конкурсах по всій Україні та за кордоном, здобуваючи призові місця.

Заходи із відзначення дня міста Мелітополя також відбулися Запоріжжі, Дніпрі та заплановані у Києві.