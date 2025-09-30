Доступність посилання

«Боляче, що доводиться відзначати цей день не вдома». Як мелітопольці у Львові провели день свого міста

Заходи до Дня Метілополя відбулися у Львові, Запоріжжі, Дніпрі та заплановані у Києві
Аліна Ткаченко

Щороку в останню неділю вересня мелітопольці святкують День міста. Ця традиція залишається незмінною навіть попри те, що їхнє місто вже четвертий рік перебуває під російською окупацією, а людям довелося покинути рідний дім.

Переселенців, яких війна розкидала по всій Україні та світу, разом зібрало свято рідного міста у Львові. Це бачив проєкт Радіо Свобода «Ти як?».

Мелітополь – місто найсмачніших черешень, місто меду і сонця, місто з давньою історією і питомо українським духом.

26 лютого 2022 року Мелітополь окупувала російська армія. Місто перетворили на військовий хаб, а місцеве населення живе під страхом репресій.

Ті, хто зумів і встиг виїхати, не пропускають можливості зібратися разом, щоб озвучити свої мрії про звільнення рідного міста.

Цього разу, в останню неділю вересня, у Львові, мелітопольці і всі, хто мав бажання, долучилися до майстер-класів із виготовлення символу міста – черешні з фетру, малювання, спортивних ігор, тематичних фотозон та вікторини. Головне ж, ділилися спогадами і надіями.

«Ми повернемося»

До повномасштабного вторгнення Олександр та Валентина Каленюки мали дитячий будинок сімейного типу й виховали 36 дітей.

У квітні 2022 року вони були змушені покинути окупований Мелітополь і оселилися у одному з львівських гуртожитків.

Учасники заходу Дня Мелітополя у Львові
Дуже хочемо додому
Валентина Каленюк

«Ми віримо в те, що обов’язково повернемося, і наше найкраще життя, яке було там, продовжиться. Це наше улюблене місто, ми чекаємо і дуже хочемо додому».

«Дім може сумувати, але він завжди вірить у твоє повернення», – читає передбачення з розламаного печива Олена, яка прийшла із земляками відзначити день рідного міста.

Учасниця заходу беру печиво з передбаченням
«З теплом згадую крайній День міста у 2021 році. Це щороку було масштабне свято: великий ярмарок, безліч розваг та інших активностей, гучний святковий концерт від відомих українських зірок. Це все було помпезно та атмосферно – з піснями, сміхом, салютами. Пригадую, як усіх в той день переповнювали емоції.

Дуже боляче, що вже четвертий рік доводиться відзначати цей день за межами дому. Але я вірю, що передбачення здійсниться – ми скоро повернемося і відсвяткуємо День Мелітополя, як раніше».

Діти тримають прапорці із назвою свого міста
Діти тримають прапорці із назвою свого міста

Іншій учасниці заходу попалося передбачення із тестом, що вона скоро отримає приємну новину: «Сподіваємося, що це буде новина про звільнення Мелітополя».

«Ми несемо культуру Мелітополя»

«Я є місто» – гасло цьогорічного свята. Учасники долучилися до тематичних фотозон, створювали ексклюзивний мерч із символами міста – черешнею, визначними пам’ятками, логотипом населеного пункту, складали мапу України із пазлів, частувалися печивом з передбаченнями. А також зіграли гру, під час якої у форматі вікторини перевіряли свої знання про історію міста та сучасні події подій російсько-української війни.

Люди грають у гру про Мелітополь
Для наймолодших гостей організували спортивний марафон, майстер-класи з малювання, створення черешень із фетру та розваги з іграшками Хібукі.

Захід організував координаційний простір допомоги «Саме тут» разом із партнерами. Це центр підтримки, що діє у Запоріжжі, Києві, Львові, Дніпрі – містах, де нині проживає найбільше вимушених переселенців із Мелітополя.

Хлопці обіймаються
Знаємо, що людям це потрібно
Катерина Корнієнко

Керівниця львівського осередку «Саме тут» і організаторка заходу Катерина Корнієнко каже, що саме люди нині є символом міста навіть за тисячу кілометрів від дому.

«Ми несемо культуру Мелітополя в ті міста, де перебуваємо. Ми намагаємося з командою координаційного простору відновити традиції святкування, зберегти їх, внести щось нове. Бо ми тут (у Львові – ред.) не лише набуваємо нового, а й прославляємо своє. І точно знаємо, що це людям потрібно».

Переселенець із Маріуполя Євген Танов грає на саксофоні
Переселенець із Маріуполя Євген Танов грає на саксофоні

Музичну частину свята подарував переселенець із Маріуполя Євген Танов, який виступив із програмою на саксофоні. До повномасштабного вторгнення він викладав у місцевій музичній школі та виступав разом із власним гуртом. У березні 2022 року Євген із родиною виїхав із Маріуполя та оселився у Львові. Сьогодні він працює в Судововишнянській школі мистецтв і разом зі своїми вихованцями бере участь у конкурсах по всій Україні та за кордоном, здобуваючи призові місця.

Заходи із відзначення дня міста Мелітополя також відбулися Запоріжжі, Дніпрі та заплановані у Києві.

