Росія може становити «реальну військову загрозу» для НАТО ще до 2036 року – ISW

Російська оборонна промисловість реалізує довгострокову програму з нарощування виробництва танків Т-90 та відновлення запасів бронетехніки, що може свідчити про наміри Москви створити «реальну військову загрозу для НАТО» ще до 2036 року, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з внутрішніми документами російського виробника танків «Уралвагонзавод» (УВЗ), підприємство планує до 2028 року збільшити виробництво Т-90 на 80% у порівнянні з 2024 роком і запустити нову модифікацію Т-90М2 «Ривок-1».

Документи, які отримали експерти ISW, свідчать, що УВЗ має намір «різко підвищити» темпи виробництва з 2027 року – зокрема, виготовити 428 танків Т-90М та Т-90М2 у 2028 році і загалом понад 1100 одиниць нових та модернізованих машин у 2027–2029 роках.

За оцінками українських аналітиків, наразі російський завод спроможний випускати лише 3-6 танків Т-90 на місяць, а збільшення виробництва вимагатиме автоматизації та нових високотехнологічних верстатів. У березні 2025 року УВЗ навіть запустив програму підготовки операторів ЧПУ, щоб розширити виробничі потужності.

Росія, попри санкції, продовжує використовувати європейські верстати, які потрапляють до неї через схеми ухилення від обмежень, зазначає українська розвідка.

ISW наголошує, що навіть якщо ці показники залишаться лише «амбіційними планами», вони демонструють намір Кремля переозброїти армію та готуватися до можливого нового «масштабного конфлікту» з НАТО після завершення війни в Україні.

За оцінками Frontelligence, УВЗ планує модернізувати понад 2 тисячі танків Т-90М, Т-90М2 і Т-72Б3М у період з 2026 по 2036 рік, що може дозволити Росії повністю відновити танковий парк для майбутніх війн.

Водночас супутникові знімки свідчать, що Москва «активно» ремонтує старі танки Т-72, знімаючи їх зі зберігання. За останні місяці запаси російських танків скоротилися з 3100 до близько 2470 одиниць. Частину з них Росія може використовувати на фронті в Україні, а частину – накопичувати для «майбутнього застосування», зазначили в ISW.

Влада РФ наразі цю інформацію публічно не коментувала. Редакція Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел.

Протягом останнього місяця у повітряному просторі низки європейських країн зафіксували польоти невідомих безпілотників над військовими об’єктами та об’єктами критичної інфраструктури.

Зокрема, дрони помічали у Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Польщі, Німеччині та Франції. У деяких містах через це тимчасово призупиняли роботу цивільних аеропортів.

Президент Володимир Зеленський припускає, що такі інциденти можуть бути провокаціями Кремля - своєрідною перевіркою реакції європейських країн і підготовкою до можливого розширення війни ще до завершення бойових дій в Україні.