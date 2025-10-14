Атака РФ на Харків: кількість поранених зросла, пацієнтів лікарні перевели до іншого закладу

Внаслідок російського удару по Харкову зросла кількість поранених, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на початку доби 14 жовтня.

«Шестеро людей отримали поранення склом внаслідок ворожого удару КАБ в Харкові. Також деякі пацієнти медичного закладу в Салтівському районі отримали гостру реакцію на стрес», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що пацієнтів лікарні, яка зазнала обстрілу, перевели до іншої:

«Усіх 57-х пацієнтів, що знаходилися у лікарні на момент удару ворожими КАБами, переведено до іншого лікувального закладу».

Пацієнтів додатково обстежували щодо поранень та гострої реакції на стрес, уточнив мер обласного центру.





Наприкінці доби 13 жовтня російська армія обстріляла Харків, поціливши, зокрема, по будівлях лікарні, повідомляв Терехов. Внаслідок ударів РФ частково знеструмлені три райони міста.

Раніше місцева влада повідомила, що російські війська вдарили КАБами по Харкову, виникла велика пожежа у Салтівському районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.











