Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Війська РФ вдарили по Харкову КАБами, постраждав 42-річний чоловік – влада

Наслідки російських ударів по Харкову, 7 жовтня 2025 року
Наслідки російських ударів по Харкову, 7 жовтня 2025 року

Російські військові ввечері 12 жовтня завдали удару по Харкову керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого постраждала одна людина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Попередньо, падіння ворожих КАБ зафіксовано в Немишлянському і Слобідському районах міста. За попередньою інформацією, внаслідок падіння ворожого КАБ в Слобідському районі – одна людина постраждала», – написав Синєгубов у телеграмі.

Згодом він уточнив, що постраждав 42-річний чоловік, його шпиталізують.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG