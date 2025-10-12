Війська РФ вдарили по Харкову КАБами, постраждав 42-річний чоловік – влада

Російські військові ввечері 12 жовтня завдали удару по Харкову керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого постраждала одна людина, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Попередньо, падіння ворожих КАБ зафіксовано в Немишлянському і Слобідському районах міста. За попередньою інформацією, внаслідок падіння ворожого КАБ в Слобідському районі – одна людина постраждала», – написав Синєгубов у телеграмі.

Згодом він уточнив, що постраждав 42-річний чоловік, його шпиталізують.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.