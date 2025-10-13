Горбунов: через російські атаки FPV-дронами у Костянтинівці є загиблі та поранені

Унаслідок чергових російських атак FPV-дронами по Костянтинівці на Донеччині є загиблі та поранені, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«В одному з випадків ворожий дрон влучив у легковий автомобіль, у якому пересувалися місцеві жителі. Внаслідок вибуху двоє людей загинули на місці – отримали травми, несумісні з життям. Ще двоє цивільних зазнали поранень під час руху автомобілем та самостійно звернулися по медичну допомогу до лікарні у місті Дружківці», – написав він у фейсбуці.

За його словами, через інший удар FPV-дроном у Костянтинівці поранень зазнав один цивільний, який самостійно звернувся за допомогою до лікарні у Краматорську – він також перебував у автомобілі під час атаки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



