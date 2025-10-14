На Харківщині через обстріли РФ за добу постраждали 62 людини, є загиблі на Донеччині й Запоріжжі

Російські війська обстрілювали Харків і вісім населених пунктів області протягом попередньої доби, повідомив голова області Олег Синєгубов вранці 14 жовтня.

За його даними, загалом внаслідок обстрілів постраждали 62 людини:

«У м. Харків травмувалися чоловіки 79 і 68 років, жінки 75, 73, 44, 69, 74 років, також гострої реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні; у м. Куп’янськ постраждали 78-річна, 58-річна і 71-річна жінки та 57-річний, 72 річний чоловіки».

Російські атаки пошкодили та зруйнували обʼєкти цивільної інфраструктури в Харкові, Харківському та Куп’янському районах, додав Синєгубов.

На Донеччині внаслідок обстрілів загинули двоє жителів Костянтинівки, заявив голова регіону Вадим Філашкін. Ще п’ятеро людей в області зазнали поранень – четверо в Костянтинівці і один у Лимані.





Пошкодження зафіксували в Краматорському та Бахмутському районах. Загалом російські війська 30 разів обстріляли населені пункти області.

За даними голови Дніпропетровщини Сергія Лисака, напередодні російські війська обстрілювали Павлоградський, Синельниківський і Нікопольський райони. Увечері поранень зазнали двоє жителів Покровської громади Синельниківщини:

«Постраждали чоловіки 26 та 32 років. Понівечена інфраструктура».

Також на Нікопольщині через атаку FPV-дронами пошкоджений приватний будинок.

Російські війська обстрілювали також населені пункти Херсонщини, атакували критичну та соціальну інфраструктуру, повідомив голова області Олександр Прокудін.

Зокрема, постраждали житлові будинки, приміщення освітнього закладу та ботанічного саду, адміністративна будівля, магазин, гараж та приватні автомобілі.

«Через російську агресію 8 людей дістали поранення», – додав він.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про двох загиблих у Пологівському районі області протягом доби.

Загалом, за його даними, російські війська завдали 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Обласна влада отримала 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



