Врятовані, але не вдома: історії херсонців, які залишили «Острів» і оселилися в шелтері

У серпні херсонська влада оголосила масову евакуацію з мікрорайону «Острів», за цей час вивезли понад 1700 людей. Частина з них оселилися у тимчасових прихистках у Херсоні.

Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» навідався в один з таких шелтерів, щоб дізнатися, в яких умовах живуть люди та чи сподіваються на повернення?

Одна з жительок херсонського мікрорайону «Корабел» («Острів») – Інна. Понад дві третини зі своїх 83 років жила саме в цьому мікрорайоні на Карантинному острові Херсону. Там вона застала початок повномасштабного російського вторгнення у 2022 році й повінь після руйнації греблі Каховської ГЕС у 2023 році. Та, навіть попри пережите лихо, не виїжджала з «Острова», каже: було шкода залишати квартиру.

«Так, була там весь час. І коли був потоп, я вісім днів сиділа на дев'ятому поверсі без хліба, без нічого. В мене двокімнатна квартира, в мене все у квартирі пороблено. Ну ми старалися, до війни все робили, не покладаючи рук, а от тепер все кинула там», – ділиться жінка.

Покинути рідну оселю пенсіонерка наважилася лише тоді, коли російська авіація почала прицільно бити по мосту, який зʼєднує «Острів» з рештою міста, і влада оголосила масову евакуацію. Так Інна опинилася в гуртожитку, де вже два місяці розділяє кімнату з іншою жінкою з того ж мікрорайону.

«Я не розуміла, як тут жити, як в гуртожитку. Не знала, що брати сюди, от так вийшло, що я гола і боса тут опинилась», – розповідає пенсіонерка Інна.

Російські військові на початку серпня вдарили з авіації по мосту, який сполучає мікрорайон «Корабел» («Острів») у Херсоні з основною частиною міста. Згодом окупанти здійснили ще кілька спроб відрізати мікрорайон. Почалася масова евакуація жителів.

«Це мій дім, я там живу»

Херсонець Іван працював на підприємстві, розташованому на «Острові». Він теж залишався там до останнього. Потрапив під російські керовані авіабомби та ледь не загинув.

«Усе повилітало. І моя сторожка повністю зруйнувалася. Якби не мій шеф… Він подзвонив і сказав, що будуть КАБи, треба взяти машиніста і сховатися. Ми сховалися, і це нас врятувало», – каже чоловік.

Якби продукти привозили, я б звідти не їхав. Мене тримав дім

Одразу після розповіді про те, як ховався від КАБів, Іван додає:

«Взагалі я не думав звідти виїжджати. Тільки транспорт не їздив. І говорили, що продукти не будуть підвозити. Якби продукти привозили, я б звідти не їхав. Мене тримав там мій дім. Я там живу».

Раїса жила на «Острові» 45 років. Вона теж не хотіла виїжджати, але на початку серпня все ж наважилася.

«Мала приїхати військова адміністрація, але вони не приїхали. Мені допоміг сусід віднести речі до магазину. Там стояв автобус, чергували волонтери, поліція, посадили нас, привезли ось сюди. Тут оформили і поселили», – розповіла жінка про свою евакуацію.

«Краще ніж в санаторії»

Після оголошення масової евакуації деякі люди оселилися у знайомих, деякі погодилися на переїзд до інших регіонів України та за кордон. Для тих, хто воліє залишатися в Херсоні і не має іншого житла, влада організувала два шелтери. Один з них – переобладнаний гуртожиток коледжу, блокового типу.

Олексій Масолковський тут за головного. Розповідає: у прихистку зараз живуть 59 людей, переважно – пенсіонери.

«Такого прям чіткого розпорядку тут немає у нас. Є час, коли гуртожиток зачиняється на комендантську годину і потім відчиняється. Триразове харчування забезпечують різні організації, це не одна організація, це декілька організацій забезпечують сніданками, обідом і вечерями. Ще по обіду додатково перші страви додаються, щоб люди могли повністю свій раціон отримувати», – розповів він.

«Годують три рази на день, возять і супи. Якщо хтось голодував на «Острові», то тут їм рай, краще ніж в санаторії», – поділилась враженнями Інна.

Бувають в шелтері і медики. За словами херсонців, які тут перебувають, приїжджають терапевти, невропатологи і є навіть можливість зробити флюорографію.

«До нас ще будуть приїжджати медичні працівники, більш вузькопрофільні: ЛОР, гінеколог, весь спектр, тобто люди не кинуті у біді, їм допомагають всім, чим можуть: психологічно, матеріально. Організовуємо з волонтерами якесь дозвілля: люди можуть у вільний час займатися якимись приємними або корисними для себе справами», – додав комендант гуртожитку Масолковський.

«200 людей залишаються в небезпеці»

Заступниця Херсонського міського голови Наталія Чорненька розповідає: після оголошення масової евакуації з «Острова» вдалося вивезти 1709 людей, з них 170 – ті, хто не може пересуватися самостійно, та пів сотні дітей. Але в небезпечному мікрорайоні досі залишаються люди.

Хотілось би, щоб люди дали згоду і ми їх перевезли на більш безпечні місця

«На сьогодні є категорія людей, які відмовляються переміщуватися і перебувають у себе в помешканнях, це близько 200 людей. Серед них є четверо маломобільних. Ми з ними працюємо, працює поліція, працюють соціальні служби, працюють всі, хто дотичний до цієї теми. В мікрорайоні на сьогодні працює «Пункт незламності» і люди можуть зарядити свої телефони, отримати воду, хліб і інші базові потреби. Але все-таки хотілось би, щоб люди дали згоду і ми їх перевезли на більш безпечні місця міста, або території країни», – сказала вона.

Тим, хто досі живе на «Острові», загрожує не тільки небезпека від обстрілів. Людям доведеться зимувати без централізованого опалення, попереджає перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький.

Газогін, який вів до цього мікрорайону, зазнав критичних пошкоджень внаслідок авіаударів

«У мікрорайоні відсутнє електро- і газопостачання. Декілька тижнів тому енергетикам титанічними зусиллями вдалось полагодити електропостачання, але ворог знову завдав удар і знову мікрорайону опинився без електрики. Постачання води і відведення забезпечується за допомогою генераторів, на свердловинах місцевого комунального підприємства.

На жаль, можна констатувати, що газогін, який вів до цього мікрорайону, зазнав критичних пошкоджень внаслідок авіаударів і в теперішніх умовах, в умовах активних обстрілів, інтенсивної ворожої активності, неможливо говорити про його поновлення в короткостроковій і середньострокових перспективах. Тому централізоване теплопостачання на цей зимовий період, на жаль, нереально відновити», – пояснив посадовець.

«Удари РФ по Херсону не припиняються»

Російські військові не припиняють атаки. Причому тримають під ударом не тільки «Острів», але й інші райони Херсону, каже Линецький.

«Сили оборони України доволі успішно протидіють дроновим загрозам. Десь приблизно три чверті запущених ворогом дронів знешкоджують або РЕБом, або зброєю. Але натомість ворог активізував артилерійські ракетні удари. Також ворог не припиняє періодично застосовувати по громаді обласного центру важке озброєння, невибіркова зброя – це керовані авіаційні бомби.

Ми знаємо, що був завданий і ракетний удар за допомогою тактичної балістичної ракети по території обласного центру. Тому говорити про зменшення інтенсивності обстрілів і активності ворога, на жаль, сьогодні неможливо», – зазначив він.

Попри це, серед евакуйованих з «Острова» є люди, які готові повернутися у власні квартири за першої ж нагоди.

«Якби хоч трохи пустили якийсь транспорт, щоб можна було туди дістатися, бігом побігли б усі. Повірте, тут всі такі», – каже пенсіонерка Ірина, яка евакуювалась з «Острова» в шелтер.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)