Киянин, який вижив під завалами, розповів як його врятували

Фото ДСНС України від 98 серпня 2025 року. Ось що зробила російська ракета із п'ятиповерхового житлового будинку у Києві
Фото ДСНС України від 98 серпня 2025 року. Ось що зробила російська ракета із п'ятиповерхового житлового будинку у Києві

Уночі на 28 серпня 2025 року російська армія масовано атакувала столицю України. Ракети влучили у житловий будинок. Рятувальники намагалися якнайшвидше розбирати завали, сподіваючись, що зможуть когось врятувати. На ранок 29 серпня, коли рятувальні роботи завершили, президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише в одному місці влучання загинули 22 людини, в тому числі четверо дітей. 53 людини зазнали поранень, а про долю 8 людей на той момент не було нічого відомо.

Журналісти онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, віднайшли чоловіка, якому дивом вдалося вижити.

Микола Якименко жив у п’ятиповерховому будинку в Києві, по якому 28 серпня 2025 року вдарила російська ракета. Вона обвалила під’їзд будинку. Тоді загинули понад 22 людини, сусіди Миколи.

На місці російського удару. Київ, 28 серпня 2025 року
На місці російського удару. Київ, 28 серпня 2025 року

Микола провів під завалами кілька годин – і вижив.

«Тут я лежав. І два ліжечка, менше – дитяче, і новий диван, – показує Микола. – Ну, і – різко. Все засипало, все в пилюці. Я просто переживав, щоб дитина не задихнулася від пилу і всієї штукатурки. І темно. І дитина каже: «Тату, ми начебто не у своїй кімнаті. Це не наша кімната». А мене… Панель упала, сперлася на диван».

Миколу затиснула плита від даху будинку, впала на ногу. Вже зараз він згадує: у той момент ніхто не панікував. Трохи згодом рятувальники скажуть йому, що це найголовніше в такій ситуації.

Собаки, які розшукують людей під завалами. Київ, 28 серпня 2025 року
Собаки, які розшукують людей під завалами. Київ, 28 серпня 2025 року
Не було паніки, крику. Якось так
Якименко

«Не було паніки, крику. Якось так… І дитина, звичайно, молодцем трималася. Навіть дружину розкопувала», – згадує Микола.

Дружину та дитину із завалів вивів чоловік, який прибіг шукати загиблу маму. Під час інтерв’ю Микола кілька разів йому дякує. Цей же чоловік і направив рятувальників до Миколи.

На місці влучення російської ракети у житловий будинок. Київ, 28 серпня 2025 року
На місці влучення російської ракети у житловий будинок. Київ, 28 серпня 2025 року

«Ось це плита бетонна, – Микола показує в телефоні фотографію, зроблену під час операції з його порятунку. – І за праву руку вони мене витягують».

– А ви могли рухатися?

– Нога одна – ні. Рука – до половини. І ліва нога [могла].

«Тут і шафа–купе… За стінкою стояла мікрохвильова піч – так прилетіла, аж біля вуха [опинилася]», – розповідає киянин.

Рятувальники розбирають завали житлового будинку, руїни якого ще димлять після влучання російської ракети. Київ, 28 серпня 2025 року
Рятувальники розбирають завали житлового будинку, руїни якого ще димлять після влучання російської ракети. Київ, 28 серпня 2025 року

Операцією командував В’ячеслав Таращенко – рятувальник спецпідрозділу «Дельта».

Його притиснуло шафою, і зверху були плити. Тобто складність у чому: коли піднімаєш плити
Таращенко

«Було досить важко, тому що він перебував у ліжку. Його притиснуло шафою, і зверху були плити. Тобто складність у чому: коли піднімаєш плити, його піднімає цими гідравлічними пружинами в ліжку. І він притискається до плити знову», – розповідає В’ячеслав.

Через постійні ракетні обстріли та дронові атаки армії Росії таких трагедій в Україні стало так багато, що рятувальники та медики часто нагадують, що потрібно робити, коли людина опинилася під завалами.

Серед рекомендацій – тримати біля ліжка ліхтарик, воду, павербанк та свисток. Під завалами не використовувати сірники: часто пошкоджуються газові труби. Якщо будь–яка кінцівка затиснута – масажувати її.

Наслідки масованої російської повітряної атаки на Київ в ніч на 28 серпня
Наслідки масованої російської повітряної атаки на Київ в ніч на 28 серпня
Не вибиратися самому

«Основні помилки – те, що люди відразу намагаються самостійно вибратися, – каже В’ячеслав Таращенко. – Інстинкт самозбереження, це дуже класно. Але помилка в тому, що якщо людина опинилася під завалами, вона може зрушити якусь несучу конструкцію, якою вона притиснута. Вона ж не бачить усієї обстановки згори. І коли вона щось зрушить – у цьому й проблема – вона пошкодить усю конструкцію загалом. І її може притиснути додатково».

Важливо давати про себе знати. Найкраще бити чимось по металу – він дзвенить. Якщо кисню достатньо – кричати, свистіти, особливо у хвилини тиші, які організовують рятувальники під час розборів завалів.

Після російської атаки по столиці України. Київ, 28 серпня 20225 року
Після російської атаки по столиці України. Київ, 28 серпня 20225 року

Психологи, зі свого боку, констатують: людині під завалами дуже важливо не втрачати самоконтроль.

«Наш мозок складається з двох півкуль. Права відповідає за емоції, а ліва – за логічне мислення. І нам потрібно включити конструктив та вимкнути емоцію, щоб вижити», – каже психолог головного управління рятувальників у Києві Любов Кирнас.

Потрібно включити конструктив та вимкнути емоцію, щоб вижити
Кирнас

«Є безліч практик, які допомагають залишатися спокійним у стресовій ситуації. Психологи радять попрактикуватися заздалегідь. «Наприклад, вправи на дихання, – пояснює Любов Кирнас. – Ми уявляємо квадрат або малюємо його на долоньці, щоб легше було візуалізувати. Кожна сторона відповідає за дію. Наприклад, починаємо з якоїсь сторони квадрата – і видихаємо повітря, рахуючи до чотирьох. Наступна сторона квадрата – затримуємо повітря, рахуючи до чотирьох. Третя сторона квадрата – вдихаємо повітря від одного до чотирьох».

Микола Якименко зізнається, що всіх цих порад не знав. Каже, він взагалі не думав, що таке з ним може трапитися.

Зараз сім’я живе у знайомих. Микола говорить багато, його складно зупинити. Він вижив у тій трагедії, але чи пережив її – сам не знає:

«На роботу вийшов... Будемо потихеньку, копієчка до копієчки, далі жити. Але, якщо чесно, з цими тривогами... Раніше, якщо десь бахнуло, то не так уже й боявся. А зараз, реально, страшніше, ніж було до цього. Не знаю. Якось переборемо. Слава богу, що живі»

