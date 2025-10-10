ДСНС: рятувальники потрапили під повторний удар Росії в Запоріжжі, є поранений

Рятувальники потрапили під повторний російський обстріл під час ліквідації наслідків попереднього удару, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 10 жовтня.

«У результаті постраждав один співробітник ДСНС: він отримав закриту черепно-мозкову травму, мінно-вибухову травму, а також забої хребта і колінного суглоба», – йдеться в заяві.

Також обстріл пошкодив пожежно-рятувальну техніку, додає служба.

Раніше голова Запорізької області повідомляв про сімох поранених, в тому числі співробітника ДСНС. Згодом прокуратура області уточнила, що кількість поранених зросла до восьми людей.

Через удар РФ у Запоріжжі загинула 7-річна дитина. За даними ОВА, у місті пошкоджені 12 багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 жовтня (із 19.00 9 жовтня) війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням 32 ракет та 465 БпЛА різних типів.Українські військові знешкодили 420 повітряних цілей. Військові зафіксували прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Зокрема, рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



