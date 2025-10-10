У Каневі через атаку РФ травмовані десять людей, серед яких є 10-річний хлопчик – влада

На Черкащині через атаку РФ травмовані десять людей, серед яких є 10-річний хлопчик, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, протягом ночі сили РФ обстрілювали інфраструктуру Черкаського району.

«Попередньо пошкоджені 7 багатоповерхівок та один житловий будинок. Рятувальники розблоковували квартири, де перебували 6 людей. Також демонтували аварійні конструкції», – йдеться у повідомленні.



Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець уточнив, що йдеться про Канів, де триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки РФ.

Він додав, що вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок, дитячий садок, школа – переважно побиті вікна.





Раніше Ігор Табурець повідомив, що на Черкащині війська РФ атакували критичну інфраструктуру, було перекрито рух греблею ГЕС. Найімовірніше, йдеться про Канівську ГЕС.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 жовтня (із 19.00 9 жовтня) війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням 32 ракет та 465 БпЛА різних типів.Українські військові знешкодили 420 повітряних цілей. Військові зафіксували прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, значна частина ракет в ударі – балістичні, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. У дев’яти областях запроваджені аварійні відключення світла.

За даними президента України Володимира Зеленського, через удар РФ у Запоріжжі через атаку РФ загинула дитина, по всій країна постраждали понад 20 людей. У Києві постраждали 12 людей, також відомо про постраждалих на Дніпропетровщині та Черкащині.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.