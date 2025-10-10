ОВА: на Черкащині війська РФ атакували інфраструктуру, перекрито рух греблею ГЕС

На Черкащині війська РФ атакували критичну інфраструктуру, наразі перекрито рух греблею ГЕС, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



За його словами, уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. За попередніми даними, травмована людина.

У Міненерго повідомили, що російські війська вночі 10 жовтня завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.