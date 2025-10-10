ДТЕК: у Києві енергетики вже працюють над відновленням живлення після атаки РФ

Після атаки РФ частина Києва залишились без світла, енергетики вже працюють над відновленням живлення, повідомляє компанія ДТЕК.

За даними компанії, спочатку живлення повернуть для об’єктів критичної інфраструктури.



«Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оцінять масштаби пошкоджень, щоб повернути світло в усі домівки якнайшвидше», – додають в ДТЕК.

Через удари РФ по критичній інфраструктурі лівий берег Києва залишився без енергопостачання, також є проблеми з водопостачанням, повідомила місцева влада.

У Міненерго повідомили, що російські війська вночі 10 жовтня завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Читайте також: Делегація України відвідає США, говоритимуть про допомогу та заморожені активи Росії – президент

За даними «Нафтогазу», 3 жовтня російські війська завдали «найбільшого масованого удару» по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. У компанії повідомили, що по потужностях на Харківщині та Полтавщині випустили 35 ракет і 60 дронів.

8 жовтня Кабмін на своєму засіданні схвалив план проходження зими. За повідомленням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, він передбачає «захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції».