ОВА: у Запоріжжі число постраждалих через атаку РФ зросло, серед них є співробітник ДСНС

У Запоріжжі число постраждалих через російську атаку зросло до семи людей, серед них є співробітник ДСНС, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.



За його словами, допомога медиків знадобилася ще двом чоловікам – 46-річний чоловік після отримання необхідної допомоги лікуватиметься вдома, 35-річний співробітник ДСНС наразі на обстеженні.

Раніше було відомо про п’ятьох постраждалих. Також через удар РФ у Запоріжжі загинула 7-річна дитина. За даними ОВА, у місті пошкоджені 12 багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 жовтня (із 19.00 9 жовтня) війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням 32 ракет та 465 БпЛА різних типів.Українські військові знешкодили 420 повітряних цілей. Військові зафіксували прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, значна частина ракет в ударі – балістичні, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури. У дев’яти областях запроваджені аварійні відключення світла.

За даними президента України Володимира Зеленського, через удар РФ у Запоріжжі через атаку РФ загинула дитина, по всій країна постраждали понад 20 людей. У Києві постраждали 12 людей, також відомо про постраждалих на Дніпропетровщині та Черкащині.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Читайте також: Україна може мати проблеми з газопостачанням та опаленням через російські удари – Совсун

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



