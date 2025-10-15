У Сумах повідомляють про перебої в подачі води і світла через російський удар

У Сумах через російський удар є перебої з постачанням електроенергії і води, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

«Ворог завдав ударів по Сумах. Внаслідок влучань є перебої зі світлом. Знеструмлені деякі обʼєкти водоканалу. Залучені всі служби для ліквідації наслідків. Водопостачання подаватиметься поступово», – написав він у телеграмі 15 жовтня.

Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив про «комбінований удар» РФ по Сумській громаді.

«Є влучання не в житловому секторі. Попередньо без постраждалих. Працюють усі необхідні служби, триває уточнення масштабів пошкоджень. У Сумах і Сумському районі є перебої з електропостачанням. Залучаються резервні джерела живлення», – заявив він.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики, а також газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Через це в Міненерго заявили про намір збільшити імпорт газу.