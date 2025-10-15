«Нафтогаз»: РФ за тиждень тричі масовано атакувала газову інфраструктуру України

Росія протягом останніх семи днів тричі завдавала масованих ударів по газовій інфраструктурі України, а в ніч проти 15 жовтня атакувала одну з ТЕЦ «Групи «Нафтогаз», повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

«Ворог бив по газовидобувних обʼєктах на Харківщині. До цього ворог прицільно атакував газову інфраструктуру на Сумщині й Чернігівщині. Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. Російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла і світла взимку», – йдеться в повідомленні.

Раніше у «Нафтогазі» заявили, що 3 жовтня російські війська завдали «найбільшого масованого удару» по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. За даними «Нафтогазу», по потужностях на Харківщині та Полтавщині випустили 35 ракет і 60 дронів.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Через це в Міненерго заявили про намір збільшити імпорт газу.